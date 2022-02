Na hromadné akce může nově více lidí. Izolace se prodlužuje na sedm dní

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na hromadných akcích může být ode dneška nově až 500 lidí místo stovky. U sedících se kapacity zvýšily z dosavadního tisíce na tisíc plus polovina míst do využití maximální kapacity prostoru, kde se akce koná. Umožnilo to zmírnění mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.