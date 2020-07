Na Jihlavsku se znovu nosí roušky, povinnost platí od 15:00

Roušky je znovu nutné používat v městské hromadné dopravě (MHD) i ve službách, jako je pedikúra, masáže či holičství. Zákaz pohybu bez zakrytého nosu a úst neplatí pro stravovací služby. "Je to nepříjemné, člověk je z toho víc unavený, když v takovém vedru musí mít ještě roušku. A některé procedury se s rouškou prostě dělat nedají," řekla ČTK jedna z pracovnic jihlavského kosmetického studia Adam a Eva. Zřejmě bude muset snížit počet klientů, které denně obslouží.

Povinnost nošení roušek od dnešního dne platí na území obcí Jihlava, Telč a ve všech obcích, pro které vykonávají rozšířenou působnost. Podrobnosti najdete v mimořádném opatření Krajské hygienické stanice Vysočina na našem webu: https://t.co/o69fmEfVgC. pic.twitter.com/v9ulP1OTHa — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) July 14, 2020

Na povinnost používání roušek bude dohlížet i jihlavská městská policie. "Bude se jednat zejména o MHD, šoféři na to budou lidi upozorňovat, pokud na to lidi nebudou reflektovat, zavolají hlídku. Stejné to jako dřív to bude v obchodních domech. Pokud zjistíme porušení, budeme to posílat správnímu orgánu, což je pro nás krajská hygienická stanice," řekl ČTK ředitel jihlavské městské policie Jan Frenc.

V centru Jihlavy lidé nošení roušek po 15:00 začali dodržovat. Měli je řidiči i cestující v trolejbusech, lidé v obchodech i na poště a na povinnost nosit roušky byli lidé upozorněni i při vstupu do Muzea Vysočiny Jihlava.

Znění mimořádného opatření je dostupné na úředních deskách obcí. "Nejsme z toho samozřejmě nějak nadšení, ale bereme to jako nutné zlo," řekl k zavedení opatření starosta Ždírce na Jihlavsku Bohuslav Fiala. Kulturním či společenským akcím se podle něj lidé v obci spíš vyhýbají. Obec asi s 430 obyvateli ani nepronajímá kulturní sál, první veřejná akce je naplánovaná na konec srpna. "Je to nepopulární opatření, nicméně podle mého je lepší skousnout zuby a vydržet než potom organizovat veřejné pohřby," řekl Fiala.

Kvůli zvyšujícímu se počtu nemocných začal ve čtvrtek platit zákaz návštěv Nemocnice Jihlava. Ambulance rozřazují pacienty, kteří musejí mít vyplněný dotazník, zda se nesetkali s nakaženým či nemají příznaky nemoci covid-19. Dotazník lze vyplnit on-line. V pondělí zavedl povinnost nosit roušky jihlavský magistrát.

Podle krajské hygienické stanice se na Vysočině od začátku pandemie nakazilo koronavirem 225 lidí, 186 z nich se vyléčilo a čtyři lidé pozitivně testovaní na covid-19 zemřeli. Ještě 7. července bylo na Jihlavsku od začátku pandemie evidováno 30 nemocných, dnes jich je 44. Počty ale začaly stoupat už před deseti dny po potvrzení prvního případu nákazy ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku. Současně starostka obce Martina Lisová oznámila, že se s příznaky potýkají další lidé. Nyní je v obci potvrzených 18 případů a dalších deset v Jihlavě.