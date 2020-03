Na jihu Moravy policie kontroluje přechody, hasiči měří teploty

Policisté a celníci zastavují a navádí auta ke kontrolnímu stanovišti a rozdávají informační letáky, hasiči měří teplotu.

Vědět, co dělat, je nejúčinnější zbraní proti šíření koronaviru. Tiskárna @vnitro celý víkend tiskne informační letáky určené na nádraží a hraniční přechody. 150 000 ks si už ráno odvezla @PolicieCZ, připravených je 125 000 pro @ceskedrahy_ a tiskneme další letáky na zítra ráno. pic.twitter.com/PBA9SFn3Gu — Jan Hamáček (@jhamacek) March 8, 2020

"Dva příslušníky máme na přechodu v Mikulově, na zbylých dvou přechodech jsou příslušníci ze sborů z jiných krajů," uvedl za jihomoravské hasiče mluvčí Jaroslav Mikoška.

Dvojice hasičů má službu od 7:00 do 19:00, poté se střídají, aby byla služba na přechodu pokrytá non-stop. "Příslušníci mají k dispozici ochranné obleky. Není smyslem v nich celý den pracovat, to je pro případ, kdyby třeba museli vstoupit do autobusu, kde by mohla hrozit infekce. Pro měření mají bezkontaktní teploměry, není třeba ani vystupovat z auta," uvedl mluvčí.

Doplnil, že kontroly jsou namátkové, není plán změřit tolik a tolik lidí. Pokud hasiči u někoho zjistí zvýšenou teplotu, oznámí to veliteli stanoviště. Velitel bude kontaktovat krajskou hygienickou stanici, která nařídí další postup.

Z rozhodnutí krizového štábu @ZdravkoOnline budou policisté, spolu s Celní správou a HZS na 10 vybraných hraničních přechodech se SRN, Rakouskem a Slovenskem provádět namátkové kontroly a preventivní úkony, které mají za cíl snížit riziko šíření nákazy koronavirem. — Policie ČR (@PolicieCZ) March 7, 2020

Namátkové kontroly jsou v ČR na hraničních přechodech Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí.

V Česku po víkendu zatím zůstává 32 nakažených koronavirem. V karanténě je zhruba 1100 lidí. Po dnešku, kdy se mají do dvoutýdenní karantény hlásit všichni, kteří se od soboty vrátili z Itálie, se očekává, že počty lidí s nařízenou karanténou porostou o stovky až tisíce.