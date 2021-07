Na jižní Moravě je letos aktivita klíšťat vysoká

Loni i předloni měli hygienici touto dobou přes 20 případů klíšťové encefalitidy. Nyní jich evidují devět a v jednom případě má nakažený člověk závažný průběh. Podle Boháčové ale bylo chladnější jaro a riziko hrozí nyní o prázdninách, kdy lidé chodí více do přírody. Nárůst se proto může projevit až koncem července nebo v srpnu.

"Vzhledem k vlhkému létu je aktivita klíšťat vysoká. Znamená to, že si lidé mohou z vycházky k vodě nebo smíšeného lesa klidně přinést klíště. Doporučujeme proto použití repelentu nebo nesedat a nelehat v porostech a nevstupovat do křovin a bylinné vegetace zejména na okraji lesa a vodních toků," uvedla Boháčová.

Lidé by se podle hygieniků měli ráno a večer prohlédnout. Pokud objeví klíště, místo je nutné vydezinfikovat a klíštěte se nedotýkat, ale vyviklat ho nejlépe pinzetou. Klasická je třídenní vyrážka, pokud se skvrna objeví týden až dva po odstranění, doporučují hygienici navštívit lékaře.

Klíšťata přenášejí nejčastěji encefalitidu a lymskou boreliózu. Borelióza nemá tak dramatický vývoj, způsobuje například záněty kloubů nebo třes rukou. Proti borelióze není očkovací látka, ale existuje účinná léčba. Encefalitida postihuje nervový systém.

Může způsobit například epilepsii, obrnu, meningitidu a v krajním případě hrozí smrt. Nemoci lze předcházet očkováním, není proti ní lék. "Se stoupajícím věkem míra rizika postižení nervového systému roste. Většina hospitalizovaných případů jsou osoby nad 40 let," upozornila Boháčová. Naopak u dětí do šesti let se nemoc podle ní projevu jako chřipka a rozvoj neurologických příznaků nenastává.

Jihomoravský kraj patří k rizikovým oblastem. Riziková místa jsou kolem řek Svratka, Svitava, Oslava, v okolí Brněnské přehrady, Křetínské přehrady, Vranovské přehrada a lesů.