Na jižní Moravě přibyla dvě podezření na koronavirus. Testy na jihu a západě Čech jsou negativní

Hygienici dosud v Jihočeském kraji nařídili preventivní dvoutýdenní domácí karanténu 180 lidem. Také oni se vrátili ze zahraničních oblastí, kde se virus objevil.

Kvůli šířící se nákaze platí ode čtvrtka ve většině jihočeských nemocnic omezený režim pro návštěvy pacientů. Podobné nařízení zavedla také většina domovů pro seniory v Českých Budějovicích.

V Karlovarském kraji bylo k dnešnímu dni testováno sedm lidí na přítomnost koronaviru. U všech byly testy negativní. ČTK to ráno řekla mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovy Vary Michaela Zajíčková.

Testováním procházejí lidé, kteří navštívili některou z rizikových oblastí, kde se koronavirus šíří, a mají zdravotní obtíže. V kraji se ale zatím nákaza nepotvrdila. Podle Zajíčkové ale zájem lidí o informace vztahující se k možné nákaze neutuchá. Linky krajské hygienické stanice jsou tak stále vytížené.

V Karlovarském kraji byly už dříve nařízeny u čtyř lidí preventivní domácí karantény. Zatím nebylo potřeba nařídit další. Karanténa u čtyř lidí vyprší příští týden ve středu.

📢👍#FN_Ostrava má připraveny výjezdové týmy k pacientům s podezřením na koronavirus!

Více v tiskové zprávě: https://t.co/FogekYJ7bV pic.twitter.com/Uz0Py0yDN4 — FNO (@FN_Ostrava) March 5, 2020

V Královéhradeckém kraji se čeká na výsledek testu na koronavirus u tří lidí. Jde o dvě ženy a jednoho muže. Všichni jsou Češi. Dosud bylo v kraji na koronavirus testováno sedm lidí, vždy s negativním výsledkem. ČTK to řekla mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí.

V preventivní domácí izolaci bylo v kraji dnes ráno kvůli podezření na koronavirus 89 lidí. Ve čtvrtek odpoledne jich bylo 92. Převážně jde o lidi, kteří se vrátili z Itálie. Dosud byla karanténa v kraji nařízena 118 lidem. U 29 z nich již izolace skončila s pominutím inkubační doby. Počet lidí v karanténě se průběžně mění.

Zlínská krajská hygienická stanice se dosud postarala o 49 odběrů u lidí s podezřením na nový typ koronaviru, ve čtvrtek dopoledne jich evidovala 45. Ve 43 případech byl test negativní, na výsledky zbývajících se čeká. Karanténa byla zatím v kraji vydána 26 lidem, řekla dnes ČTK vedoucí protiepidemického oddělení krajské hygienické stanice Vlasta Fojtíková. Ve čtvrtek dopoledne bylo v karanténě 20 lidí.

Hygienici testují lidi, kteří mají příznaky onemocnění a byli v místech, kde se nový koronavirus vyskytuje. V posledních dnech jde ve velké míře o lidi, kteří se vrátili z Itálie.

V Jihomoravském kraji přibyla dvě podezření na nákazu koronavirem. Celkem už hygienici provedli 21 odběrů, u 16 lidí nákazu vyloučili a u pěti čekají na výsledky. ČTK to dnes řekla vedoucí protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Podle ní zůstává v karanténě sedm lidí.

Ke čtvrtečnímu večeru bylo v kraji 19 odběrů, v pátek ráno je jich 21. "Nově jsou výsledky negativní u ženy z Blanska, výsledky dalších pěti lidí zatím čekáme," uvedla Ciupek.

V karanténě zůstává sedm lidí, kteří například přišli do styku s lidmi, u kterých se potvrdila nákaza. V karanténě jsou také lidé kvůli tomu, že v Brně pobývaly Američanka s kamarádkou z Ekvádoru, u kterých se později v Praze nákaza potvrdila. U lidí v karanténě se odběry nedělají, změnilo by se to v případě, že začnou mít zdravotní problémy jako například horečku, kašel nebo rýmu.

Fakultní nemocnice Brno má od dnešního dne vyčleněný tým, který bude jezdit na odběry lidem s podezřením na nákazu přímo k nim domů. Služba ve spolupráci se záchrannou službou a hygieniky funguje od 7:00 do 19:00. Cílem je omezit, aby chodili lidé s podezřením na nákazu do nemocnice, kde by mohli případně nakazit pacienty se slabší imunitou, nemocemi nebo před operací, pro které by mohla být nákaza smrtelná.

V Česku je zatím 12 potvrzených případů nákazy, a to v Praze a Ústí nad Labem. Počty se ale mohou měnit, desítky podezření jsou v dalších krajích.

Koronavirus se šíří od loňského prosince z Číny. Na světě je zhruba 100.000 nemocných, asi 3000 lidí zemřelo. Případy onemocnění se už objevily v desítkách zemí. V Evropě je nejvíce zasažená Itálie.