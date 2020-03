Na jižní Moravě prověřují šest nových podezření na koronavirus

V sobotu večer měli hygienici v Jihomoravském kraji odběry u 39 lidí, přičemž u 35 byly testy negativní. "Od včerejška (soboty) máme šest nových odběrů. Výsledky čekáme dnes odpoledne. Všechny dosud vyšetřené osoby v Jihomoravském kraji měly výsledky negativní," uvedla Ciupek.

Od pátku funguje tým Fakultní nemocnice Brno, který na podnět hygieniků jezdí ve spolupráci se záchranáři domů k pacientům s podezřením na koronavirus, kde provádí odběry. Cílem je omezit vstup lidí s podezřením na koronavirus do nemocnice, kde by mohli ohrozit pacienty se slabší imunitou nebo před operací. Ke komu tým vyjede, stanovuje epidemiolog, podle Ciupek se ale někdy dožadují odběrů lidé, kteří například nikam necestovali ani nepřišli do styku s nakaženými.

V karanténě zůstává osm lidí, kteří byli v zasažené oblasti nebo se setkali s někým, u koho se koronavirus potvrdil. U lidí v karanténě se odběry neprovádějí do doby, dokud nemají příznaky jako horečka, kašel nebo rýma.

V ČR je zatím 26 potvrzených případů nákazy, testováno bylo zhruba 800 lidí. Čísla se ale mohou měnit. První tři případy odhalily testy před týdnem v neděli, od té doby přibyli další lidé s nákazou. Průběh u všech infikovaných je stále mírný. Léčí se v pražské Nemocnici Na Bulovce a v nemocnici v Ústí nad Labem, postupně ale přibývá nemocných v domácí karanténě.