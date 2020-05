Na konci prvního čtvrtletí v Česku žilo 569 stoletých lidí

Přes 600 se počet stoletých přehoupl před osmi lety. Víc než 700 lidí s "deseti křížky" žilo v Česku o dva roky později. Od té doby počet klesal. Velmi vysokého věku se totiž dožívají slabé ročníky, které přišly na svět za první světové války. Tehdy narozených dětí výrazně ubylo. Zatímco před rokem 1910 se podle údajů Českého statistického úřadu v českých zemích rodilo přes 300.000 dětí ročně, ve válečných letech to nebyla ani polovina.

Loni v pololetí bylo víc než sto roků 430 ženám a mužům. Dlouhověkých zas přibývá. Nejvíc lidí, kteří mají za sebou své sté narozeniny, bydlí v Praze. Žije jich tam 110. Celkem 76 stoletých a starších obyvatel státu pobývá pak v Jihomoravském kraji.

Česká společnost stárne a život se prodlužuje. Podle demografů bude nejvýraznější změnou příštích desetiletí právě růst počtu lidí v hodně vysokém věku. Podle poslední demografické projekce by za deset let mohlo Česko mít přes 1600 stoletých a starších obyvatel. V polovině století by v zemi mohlo žít zhruba 6300 lidí s "deseti křížky". V polovině 70. let propočet ukazuje na 17.300 stoletých z generace Husákových dětí. Vysoká varianta počítá s 25.700 stoletými. Převládat by měly ženy.

Po svých 100. narozeninách dostávají obyvatelé ČR vyšší důchod. Zvedá se jim o 2000 korun. Částka má pokrýt výdaje na náročnější péči. Zvýšená penze pro lidi "s deseti křížky" se zavedla v roce 1969. Na začátku 90. let si století senioři přilepšovali o 400 korun. V lednu 1996 obnos vzrostl na 600 korun. Od května 2001 činil příspěvek 1000 korun a od července 2006 pak 2000 korun.