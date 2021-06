Na místě tragédie zasahuje policie, studenti i armády. Nasazeny byly drony

Policisté v nejvíce postižených místech plní řadu úkolů. "Řídíme, usměrňujeme dopravu, prohledáváme sutiny, pátráme po lidech, kteří v nich mohli zůstat. Máme tam policejní interventy, kteří jsou k dispozici, hlídky zajišťují jejich převoz tam, kde jsou zapotřebí," uvedla mluvčí.

Na místě jsou i psovodi. Z výšky situaci monitoruje šestice dronů. Mluvčí uvedla, že nasazeni do akce jsou i policisté ze základní odborní přípravy, tedy studenti.

Česká armáda na vyžádání vyslala do postižené oblasti bouří kolem Hodonína zatím jeden ženijní odřad. Další těžkou techniku a vojáky přesunuje z Bechyně do Olomouce. ČTK to dnes řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Břeclavskem a Hodonínskem se prohnaly mimořádně silné bouře a vzdušný vír, jsou desítky zraněných, bouře má i oběti.

Jihomoravský kraj spustil krizovou linku. "Nabídky pomoci obcím zasaženým tornádem mohou lidé volat na číslo 800 129 921. Fungovat bude i o víkendu," informoval úřad na twitteru.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) požádal armádu o dva odřady, hasiči si zatím vyžádali příjezd jednoho. "V 5:30 vyrazil první odřad z těžkou technikou na jižní Moravu z Olomouce. Zároveň jsme začali přesouvat další techniku z Bechyně směrem do Olomouce, aby naše reakční doba v případě povolání další techniky a vojáků byla kratší," uvedla Dvořáková.

Do Olomouce se mimo jiné podle ní přesunuje i druhý ženijní odřad, který si hejtman vyžádal. O další pomoc zatím armáda požádána nebyla.