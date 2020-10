Na Mostecku protestovali vězni, šířily se nepodložené informace o koronaviru

Jak protesty vypadaly, nechtěla mluvčí komentovat. "Zatím nebudeme z taktických a bezpečnostních důvodů podrobnosti sdělovat," uvedla Kučerová. Dodala, že se věcí začne zabývat policie.

Z 19.000 vězněných v Česku je podle mluvčí nakažených novým typem koronaviru 19 osob. Na dotaz ČTK dodala, že v bělušickém zařízení je pouze jeden nakažený. "Není žádný racionální důvod k nepokojům, máme přijatá účinná opatření a naše jednotky jsou v pohotovosti," doplnila mluvčí.

Věznice Bělušice je věznice s ostrahou. Její kapacita je 578 míst, vyplývá z informací na webu Vězeňské služby ČR.

Do věznic a detenčních ústavů nesmí od 23. října návštěvy. Vláda je zakázala kvůli šíření nákazy koronaviru a opatření by zatím mělo platit do konce nouzového stavu, tedy do 20. listopadu. Návštěvy odsouzených byly zakázány i na jaře. Vězňům tehdy bylo umožněno více telefonovat s příbuznými a změnil se také systém doručování balíků.