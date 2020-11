Na nové omezení jsme neměli čas se připravit, klesají nám tržby, říkají pro EZ řetězce

Nelibost s limitujícím počtem zákazníků dává najevo Billa. „Z našeho pohledu nové opatření má a bude mít i v následujících dnech opačný efekt než je zamýšleno ministerstvem zdravotnictví,“ tvrdí mluvčí firmy Billa Dana Bratánková, které se prostřednictvím firmy nezamlouvá, že nové opatření bylo vytvářeno bez jakéhokoliv dialogu s obchodními řetězci. „Přitom hrají klíčovou roli při zajišťování zásobování obyvatel České republiky. A od jara letošní roku přijaly hned několik bezpečnostních a hygienických opatření, aby zajistily bezpečnost svých zákazníků i zaměstnanců.“ Zároveň připomíná, že novinka se projevuje na tržbách. „Obecně od platnosti vládních opatření nám v průměru vzrostl nákupní košík a snížila se frekvence nákupů. V souvislosti s uzavřením maloobchodu v neděli nám ale prodeje v sobotu stouply zhruba o pětinu,“ míní manažerka korporátní komunikace v Bille.

Matematika v hlavní roli, obchody se musí vejít do limitu

Potravinové řetězce i další prodejny se o restrikci dozvěděly v pondělí a v platnost vstoupila už ve středu, a tak obchody měly na přípravu jediný den, kterým bylo navíc sváteční úterý. Vládní nařízení, respektive protipandemický systému PES, nakazuje, že v obchodech musí být omezený počet nakupujících, aby každý zákazník měl kolem sebe prostor 15 metrů čtverečních. „Na realizaci opatření, které vzešly v platnost ve středu, jsme neměli ani 48 hodin. Tudíž bylo nutné přijmout takové podmínky, které bylo možné zrealizovat rychle, a to tak, aby byly účinné,“ konstatuje manažerka korporátní komunikace v Bille Dana Bratánková. Obchody alespoň vítají, že došlo k prodloužení otevírací doby, a to na 21. hodinu.

Limitující počet nákupních vozíků či košíků je kritériem, jak ohlídat množství lidí v prodejnách. Bez nich nemůže být nakupující do interiéru vpuštěn. Jak konkrétně řetězce při výpočtu stanoveného nařízení postupují, nastiňuje manažer externí komunikace sítě Tesco Václav Koukolíček: „Pro počítání zákazníků využijeme systém, který jsme už pilotovali na našich obchodech. Uvedu modelový příklad: Hypermarket Tesco ve Vršovicích má prodejní plochu 6800 metrů čtverečních, při přepočtu tak může být v jeden okamžik v obchodě 450 zákazníků. V těch nejexponovanějších časech z minulého týdne bylo v jeden okamžik na prodejně maximálně 600 zákazníků.“

Do matematických výpočtů se museli ponořit i v Penny. „Obvyklá plocha většiny našich prodejen se pohybuje v rozmezí od 700 do 830 metrů čtverečních, v případě městských prodejen je menší. Na základě aktuálního nařízení vlády tedy bude moci být na většině našich prodejen maximálně okolo 45 až 50 zákazníků plus zaměstnanci. K datu platnosti nového nařízení omezíme počet nákupních vozíků na příslušný počet pro danou prodejnu tak, aby byla restrikce naplněna,“ podotýká tiskový mluvčí Penny Jiří Kubík. Jasně stanovený klíč pro počet zákazníků mají v Bille. „V průměru budeme moci vpustit do prodejny v jednu chvíli zhruba 60 zákazníků, pokud se bavíme o prodejnách se standardní velikostí 900 metrů čtverečních,“ konstatuje mluvčí firma Billa Dana Bratánková.

Na vylepšování systému, který má hlídat, aby nebyl překročen stanovený limit nakupujících, stále pracují v Albertu. „Během jediného svátečního dne nebylo bohužel takto velkou IT zakázku možné uskutečnit. Žádný dodavatel neumí nainstalovat stovky zařízení po celé republice během jediného dne. Nicméně máme na stole od středy několik nabídek, které vyhodnocujeme,“ poodkrývá zákulisí Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Lidl tvrdí, že provedl komplexní analýzu zákaznické frekvence během celé otevírací doby v každé své prodejně, a to několik měsíců zpětně včetně období od 28. října 2020. „V prodejnách, které z analýz zákaznické frekvence a velikosti prodejní plochy vycházejí jako rizikové, je počet zákazníků u vstupu regulován zaměstnanci, a to ve formě omezeného počtu nákupních vozíků, bez něhož nebude zákazník vpuštěn do prodejny,“ upozorňuje mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Rovněž v obchodech Kaufland se museli novým opatřením přizpůsobit. „Situace je pro všechny nová a děláme vše pro to, abychom zajistili bezproblémový provoz našich prodejen. Omezili jsme počet vozíků i košíků a zákazníky prosíme, aby do prodejen vstupovali optimálně jednotlivě a pouze s nákupním košíkem anebo vozíkem,“ přibližuje Renata Maierl, která má v Kauflandu na starosti firemní komunikaci. Ústa firmy Kaufland doplňují, že společnost zároveň vyčlenila jednoho pracovníka bezpečnostní agentury. „A to aby korigoval a zajišťoval situaci venku před prodejnou, kde mohou vznikat fronty,“ avizuje Maierl.

Na maminky s kočárky i postižené restrikce nepamatuje

Sotva se obchodní řetězce pozvolna adaptují nová pravidla, hrozí jim další změna. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček totiž navrhuje, aby v prodejnách měly dvě osoby pro sebe 15 metrů čtverečních a obchody zase mohly mít otevřeno i o nedělích. „Z našeho pohledu uvolnění prodeje o nedělích a povolení vstupu dvou osob na 15 metrů čtverečních aktuální situaci nevyřeší. Jak už jsem uvedla, domníváme se, že opatření bude mít zcela opačný efekt, což se také prokazuje,“ trvá si na svém Billa prostřednictvím tiskové mluvčí Dany Bratánkové.

Zavedené restrikce ale neřeší problémy, jaký například představují maminky s kočárky, které nemohou zároveň tlačit košík. „V individuálních případech operativně řešíme výjimky během nakupování, které nebyly zahrnuty ve vládním usnesení jako je nakupování v páru, osob se ZTP a maminky s kočárky a dětmi,“ připomíná šéfová firemní komunikace v Kauflandu Renata Maierl. Stejné trable řeší i v Bille. „Problém evidujeme s lidmi, kteří jdou na nákup s nezletilými dětmi anebo dítětem v kočárku. Nařízení totiž nespecifikuje, že zmíněné osoby mají výjimku z opatření. Stejně tak hendikepovaní s doprovodem. V těchto případech samozřejmě zákazníky s nezletilými pouštíme do prostoru společně a pevně věříme, že minimálně v tomto bodu ministerstva opatření v nejbližších dnech upraví, abychom se nedostávali do obtíží,“ přeje si Bratánková.

Aby nedocházelo ke zmatkům a každý zákazník měl při vstupu do prodejen nákupní vozík, dohlíží ochranná služba. „Před našimi prodejnami stojí koordinátoři, kteří žádají zákazníky, aby nakupovali pouze s košíky, a jsou zaškoleni, jak koordinovat čekající zákazníky v případě naplnění kapacity prodejny. Na podlahy postupně vylepujeme další barevné značení dvoumetrových rozestupů,“ obeznamuje s podmínkami v obchodech sítě Albert ředitel komunikace Jiří Mareček.

Rovněž v Penny spoléhají na ostrahu, která nedovolí zákazníkům vstoupit bez vozíků. „Ochranná služba tak může počty zákazníků snáze kontrolovat,“ pochvaluje si tiskový mluvčí Penny Jiří Kubík. Podle něj klienti budou o příslušných opatřeních informováni v místě prodeje prostřednictvím plakátů nebo in-store PENNY rádia. „Samozřejmostí bude také komunikace prostřednictvím kanálů zákaznické podpory včetně sociálních sítí,“ připomíná Kubík.

V zabránění překročení limitu nakupujících dělají maximum i v Lidlu, jak potvrzuje jeho tiskový mluvčí Tomáš Myler. „Proto situaci neustále monitorujeme a vyhodnocujeme tak, abychom mohli včas regulovat počet zákazníků v prodejně. O nově přijatých opatřeních budeme zákazníky informovat prostřednictvím viditelných označení umístěných před vstupem do prodejny.“

Prodejny posilují personál na pokladnách i v lahůdkách

I přes ztížené podmínky se v Kauflandu snaží, aby zákazníci nestrádali. „Věříme, že se nám i nyní podaří v našich prodejnách zákazníkům zajistit co nejvyšší komfort během nakupování, a děkujeme jim za pochopení a vstřícnost. V současné době je provoz na našich prodejnách bez větších komplikací,“ těší mluvčí Renatu Maierl. Maximum pro své zákazníky dělají i v Tescu. „Děláme vše pro to, aby naše obchody byly bezpečným místem pro nákup zákazníků a práci našich kolegů. Ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu i ministerstvem průmyslu a obchodu jsme řešili implementační pravidla pro metodiku PES,“ říká Václav Koukolíček, manažer externí komunikace.

Nákup potravin v prodejnách Albert probíhá podle mluvčího Jiřího Marečka zatím v pořádku. „Zákazníkům děkujeme za to, že respektují pravidla a do prodejen chodí pouze s košíky či vozíky.“ Naopak manažerka korporátní komunikace v Bille Dana Bratánková přiznává, že od středy evidují dílčí problémy spojené s novým opatřením. „Například s lidmi, kteří si ráno šli nakoupit svačinu a vozík si nechtěli vzít. V případě potíží budeme žádat Policii ČR o součinnost při dohlížení na dodržování restrikcí, protože sami žádnou pravomocí nedisponujeme,“ praví mluvčí, která podotýká, že větší počty zákazníků zaznamenávají v průběhu odpoledne. „Tedy i fronty na vyčleněné vozíky a košíky,“ doplňuje Bratánková.

Tiskový mluvčí Penny Jiří Kubík očekává, že na některých, zvláště frekventovaných prodejnách, mohou vzniknout fronty před prodejnami. „Připravujeme proto posílení provozu na pokladnách tak, abychom byli schopni odbavit zákazníky co nejrychleji a snížili jsme riziko vzniku čekajících. Během prvních dnů budeme situaci monitorovat, a případně přijmeme další opatření.“

Také Albert hlásí povolávání více personálu. „Posílili jsme počty pokladních i kolegů u obslužných pultů s lahůdkami, aby byl nákup plynulejší a zákazníci byli odbaveni ještě rychleji. Uděláme vše pro to, aby obyvatelstvo bylo i nadále bezpečně zásobované potravinami z našich prodejen, tak jako doposud,“ slibuje Jiří Mareček, ředitele komunikace obchodů Albert.

Společnosti i nadále kladou primární důraz na dodržování hygienických opatření, neboť ochrana zákazníků a zaměstnanců je pro ně na prvním místě. „Ve všech našich prodejnách jsou hned u vstupu k dispozici stojany s dezinfekcí, které naši kolegové pravidelně kontrolují a doplňují. Naše prodejny jsou nadále vybaveny ochrannými přepážkami s plexiskly na pokladnách,“ rozhání obavy nakupujících Tomáš Myler, který hovoří za Lidl. Připomíná, že u pečiva jsou umístěny rukavice, přičemž zákazníci mají také možnost využít mikrotenové sáčky umístěné u ovoce a zeleniny. „V neposlední řadě se ve veškerých prodejnách nachází značení s upozorněními na rozestupy a dodržování dvoumetrových odstupů,“ doplňuje Myler.

Rovněž Billa dbá úzkostlivě na hygienu a už v létě letošního roku provedla testování na exponovaných místech svých prodejen, se kterými jsou zákazníci a zaměstnanci nejvíce v kontaktu. „Především se jedná o dotykové displeje vah, madla i kliky, zápultí lahůdek či platební terminály. Bylo prokázané, že veškeré vzorky byly negativní na přítomnost onemocnění covid-19. Zároveň šíření infekce ze zákazníka na zákazníka nebylo na prodejnách zaznamenáno,“ těší tiskovou mluvčí firmy Billa Dana Bratánková.