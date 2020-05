Na Strašnické spadla žena pod metro, část linky A nejede

Kolizi přežila, zpod soupravy ji museli vyprostit hasiči. Záchranáři poté zraněnou ženu převezli do nemocnice, řekl ČTK mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Provoz na lince A byl zastaven v úseku Depo Hostivař - Želivského, a to v obou směrech. Metro by se podle odhadu mohlo znovu rozjet zhruba v 7:15. Lidé mohou do té doby využít prodloužené či odkloněné tramvajové a autobusové linky, vyplývá z informací dopravního podniku a hasičů.

Tramvajová linka 7 byla prodloužena k zastávce Ústřední dílny DP, linka 13 jezdí z centra odklonem na Radošovickoum uvedl na webu dopravní podnik a na twitteru společnost Ropid, která organizuje MHD v hlavním městě a okolí. Z Depa Hostivař jedou přímo na Želivského autobusy číslo 163, 171 a 208, další linky byly z Depa Hostivař a Skalky prodlouženy ke stanici Strašnická.

Okolnosti pádu pod metro vyšetřují policisté, podle předběžných informací z místa chtěla žena tímto způsobem ukončit svůj život, uvedl Rybanský.