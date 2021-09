Nadace a charity chystají třetí vlnu podpory pro lidi zasažené tornádem

"V první vlně dostali příspěvek ve výši 150.000 korun všichni zasažení tornádem. Ve druhé vlně jsme opět vypláceli 150.000 korun, na tuto podporu nedosáhli ti, na které byla vypsána soukromá sbírka, utrpěli menší škody a specifické případy, které bylo zapotřebí individuálně prověřit. Třetí fáze už bude zcela individualizovaná, je určená pro ty, kdo utrpěli největší škody a lidé by v ní měli dostat příspěvek několikanásobně vyšší než prvních dvou fázích. Tuto fázi nyní připravují lidé v terénu," uvedla mluvčí nadace Via Hana Sedláková.

Kromě výplaty podpory konkrétním lidem připravuje nadace Via také speciální fond na podporu komunitního života v tornádem zasažených obcích. "Tornádo a následná situace se dotkly i mezilidských vztahů. Chceme nabídnout celou škálu nástrojů podpory. Někomu stačí malý grant ve výši pár tisíc aby uspořádal jen setkání sousedů - i to může obrousit hrany vztahů, které se mohly po tornádu z různých důvodů vyhrotit. Středně velké akce nebo projekty mohou iniciovat místní spolky nebo neziskovky - může jít o opravu kapličky stejně jako dětského hřiště. A na konci škály by měly být velké projekty investičního typu, kde pouze přispějeme nejen částkou, ale i koordinací nebo vyjednáváním," přiblížila manažerka komunitních programů nadace Via Markéta Kunešová.

Nadace založená Štěpánkou a Karlem Komárkovými informovala v tiskové zprávě, jak využije 150 milionů korun,které na pomoc v tornádem zasažené oblasti vyčlenila už na konci června. Přibližně 50 milionů korun slouží na okamžitou pomoc rodinám ve spolupráci s dalšími nadacemi a humanitárními organizacemi.

Zbylých 100 milionů korun má posloužit na dlouhodobou obnovu zasažených veřejných prostor v Hodoníně. Poslouží obnově zničeného lesoparku a jeho okolí, na rekonstrukci sportovišť i výsadbu stromů a úpravu ploch pro děti v okolí Základní školy U Červených domků.

Ve sbírkách na pomoc lidem a obcím po tornádu dárci přispěli přes 1,2 miliardy korun. Intervenční týmy humanitárních organizací monitorovaly zasažené domácnosti, aby získaly data pro cílené směrování pomoci a spravedlivé rozdělení peněz ze sbírek.