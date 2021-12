Nákupní centra a obchodní řetězce státu nabídly už více než tři desítky míst po celé ČR pro očkování proti covid-19

„Naše zkušenosti jasně ukazují, že lidé mají o očkování velký zájem a oceňují, že tuto službu mohou využít bez nutnosti registrace, kdykoli jim to dovolí jejich čas. Zejména lidé z menších měst se nechávají očkovat v rámci svých pravidelných nákupů, protože je pro ně jednodušší spojit očkování s cestou za nákupy než jet na několik hodin mimo své bydliště jen kvůli očkování,“ vysvětlil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

„Nákupní centra jsou místem, kam lidé vyrážejí nejen za nákupy, ale řeší zde i další potřeby a využívají doplňkové služby. To, že jsme mohli nabídnout pomocnou ruku státu a veřejnosti zpřístupnit další alternativu očkovacích center v jim známém prostředí, pro nás bylo logickým a přirozeným rozhodnutím. Od začátku pandemie investujeme značné úsilí a finanční zdroje do zajištění maximální bezpečnosti nákupních center. Díky očkovacím centrům a podpoře očkovací kampaně, pro kterou naše nákupní centra vyčlenila své plochy, se stáváme součástí řešení aktuální složité situace,“ sdělil Jan Kubíček, předseda výkonného výboru Asociace nákupních center ČR.

„Očkování co nejblíže lidem a na místech, kam běžně chodí třeba na nákup a bez nutnosti předchozí registrace. Proto jsme vytvořili síť očkovacích míst v obchodních centrech. A je o ně obrovský zájem už řadu měsíců. Chci poděkovat obchodním centrům, že nám poskytla prostory a aktivně tak podpořila očkování. Jen očkování je cestou k normálnímu životu a také tím nejúčinnějším způsobem, jak ulevit přetíženým nemocnicím,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Očkování je zatím jedinou účinnou zbraní proti covid-19, a proto by cesta k němu měla být co nejjednodušší a nejdostupnější. Velmi vítám zapojení dalších nákupních center a děkuji za tuto iniciativu. Každé další očkovací místo nám pomůže co nejrychleji proočkovat třetí dávkou všechny, na které se zatím nedostalo, a ochránit skupiny před vážným průběhem onemocnění,“ připomněl kandidát na ministra zdravotnictví v nové vládě Vlastimil Válek.

Nákupní centra nabídla očkovací místa po celé republice. Kromě klíčových pražských lokalit poskytlo své prostory 15 mimopražských nákupních center, například v Karlových Varech, Plzni, Liberci, Brně nebo v Ostravě. Několik lokalit v ČR nabídly ve svých velkých nákupních centrech také obchodní řetězce Tesco a Kaufland.

V současné době je v provozu pět očkovacích míst v nákupních centrech, konkrétně v Praze ve Westfield Chodov a OC Černý Most, v Brně (Olympia), Ostravě (Forum Nová Karolina) a v Karlových Varech (OC Varyada).