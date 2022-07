Národní park České Švýcarsko žádá o vyhlášení zákazu vstupu kvůli požáru

— Autor: ČTK

Správa Národního parku České Švýcarsko dnes požádala ministerstvo životního prostředí o vyhlášení zákazu vstupu do parku v souvislosti s rozsáhlým požárem. ČTK to řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Zákaz by mohl začít platit ještě dnes nebo nejpozději ve čtvrtek. reakci ministerstva ČTK zjišťuje. V Českém Švýcarsku hoří od neděle, oheň zasáhl plochu zhruba 1000 hektarů. Na místě zasahuje přes 400 hasičů.