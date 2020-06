Následky povodní na Olomoucku odklízí 160 hasičů, začali čerpat vodu ze sklepů

"Budeme dnes pokračovat v pracích, jako je čištění komunikace, čištění koryt řek, odstraňování velkého množství naplavenin. Čekáme, jak opadne voda, což je po noci pozitivní. Vodu tak budeme moci čerpat nejen z domů, ale i ze sklepů. Zajišťujeme také vysoušeče, ale i prostředky na úklid včetně dezinfekce," uvedla mluvčí hasičů. Podotkla, že v obcích bude pomáhat i posttraumatický intervenční tým.

Nyní jsme posílili zasahující jednotky, aktuálně jich máme v oblasti 30 a přes 160 hasičů. Zajišťujeme vysoušeče, úklidové prostředky, psychologickou pomoc a v místě budou dnes pomáhat i humanitární organizace (LB) pic.twitter.com/F5fre7iz14 — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) June 9, 2020

Přívalové deště zasáhly v neděli hlavně oblast Uničova a Šumpersko. Mezi nejpostiženější obce patří Šumvald a jeho místní část Břevenec, Uničov a jeho místní část Dolní Sukolom, Oskava a Dlouhá Loučka, kde voda mnohde dosahovala přes metr vysoko.

Hasiči mají na místě také těžkou techniku z Hlučína, včetně vyprošťovacího automobilu, hydraulického nakládacího jeřábu, rypadla i nakladače. "Voda opadla, je to již výrazně lepší. Pokud nebude pršet, bude to i vysychat. Prvním z nejdůležitějších kroků je zprůjezdnění koryta. Nyní přijde na řadu úklid. Dal jsem již výzvy, že potřebujeme pro tuto oblast poskytnout kontejnery a techniku na nakládání," řekl dnes ČTK hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Doplnil, že dnes by mimořádná rada měla schválit založení účtu na sbírku pro obyvatele z postižených obcí.

V oblasti by podle dopravních informací policie měly být průjezdné již také všechny silnice, které byly v pondělí uzavřeny kvůli vodě. Průjezd obcí Šumvald v délce zhruba sedmi kilometrů je však kvůli následkům záplav dočasně uzavřen, uvedla policie. Hasiči navíc apelují, aby lidé nejezdili, pokud to není nezbytně nutné, do oblastí postižených přívalovými dešti a následnými povodněmi. "Hasiči zde zasahují v nebezpečných a fyzicky náročných podmínkách a práci jim velmi komplikují zvědaví občané, kteří nemají na místě zásahu co dělat," doplnila jejich mluvčí.

Silná bouřka s následnou povodní se oblastí prohnala v noci na pondělí. Má jednu oběť, osmačtyřicetiletou ženu z místní části Šumvaldu Břevence. Po čtyřiasedmdesátileté seniorce z Oskavy na Šumpersku, pod kterou se utrhl břeh, policie stále pátrá.