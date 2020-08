Prymula také varuje před dovozem koronaviru. Pro Čechy má několik doporučení

"Vyhýbejte se místům, kde se kumuluje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách, jako jsou bary, restaurace, noční podniky a tak dále a raději zůstaňte na čerstvém vzduchu,“ informovalo ministerstvo. Od začátku července se v cizině nakazilo koronavirem cca 140 lidí. Tou samou dobou bylo v Česku pozitivně testováno zhruba 5000 osob.

"Varování je zcela na místě, protože je to opravdu riziková záležitost,“ řekl v interview pro CNN Prima NEWS někdejší náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Jednalo se o reakci na nedávné zvyšující se počty infikovaných navrátilců z dovolené v Chorvatsku. Po návratu onemocnělo do 4. srpna 36 lidí. "Je to varování, které by mělo být akceptováno,“ dodal s tím, že ale není potřeba podnikat žádné další kroky, jelikož bychom si v demokratické společnosti měli vystačit s doporučeními.

Na nebezpečí upozornil i epidemiolog Rastislav Maďar ve svém twitterovém příspěvku. Podle něj část případů souvisí s obrovskými tanečními party v Zrče na ostrově Pag.

"Riziko postupně narůstá, vidíme to v ostatních evropských zemích. Jak Španělsko, tak Francie vykazují poměrně vysoké nárůsty a musíme počítat s tím, že budou i v ostatních zemích,“ vysvětlil Prymula a opět apeloval, aby se co nejvíc minimalizoval kontakt s potenciálně rizikovými osobami. "Je zřejmé, že bych v rizikových lokalitách neměl chodit třeba do baru,“ podotkl.

Podle ministerstva by se měla udržovat aspoň dvoumetrová vzdálenost od cizích lidí, a to nejen v interiérech, ale i vnějších prostorách, včetně zahrádek restaurací nebo pláží. V hromadné dopravě by se mělo cestovat se zakrytým nosem a ústy.

"Dodržujte zásady hygieny rukou, v případě, že nemáte po ruce dezinfekční prostředek, umyjte si ruce pečlivě mýdlem a teplou vodou, a to zejména před jídlem či po cestě hromadnou dopravou,“ stojí v doporučení resortu zdravotnictví.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová nicméně ubezpečila, že podíl nákaz, který byl do Česka importován ze zahraničí, je ve srovnání s celkovými počty pozitivně testovaných zcela zanedbatelný. Podle statistik se deset a více lidí od začátku července do 4. srpna infikovalo na Slovensku (10), v Srbsku (10) a Rakousku (23). Ministerstvo ale i tak varuje před dvoutýdenní inkubační lhůtou, kdy nelze přesně lokalizovat místo nákazy.