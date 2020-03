Nedaleko Litovle je mobilní odběrová stanice, postavila ji armáda

V Olomouckém kraji je dosud evidováno 51 nakažených, z toho 25 v obvodu Litovel a 18 v územním obvodu Uničova.

Dva velkokapacitní stany se zázemím postavili vojáci u Nových Zámků, v těsné blízkosti uzavřené oblasti, za tři hodiny. Stanoviště budou využívat především lidé, kteří jsou mobilní a budou moci na pokyn hygieniků z uzavřené zóny přijet. Na dnešek je tu naplánováno 14 odběrů. "Nebudeme zde dělat odběry lidem, kteří by se chtěli nechat vyšetřit dobrovolně, bude to striktně na pokyn krajské hygienické stanice. Vzorky odtud budou dopraveny do laboratoří," řekl dnes novinářům ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda.

Nasazujeme síly k Litovli, kde je uzavřená oblast. Pomáháme s psychologickou podporou pro obyvatele. Máme s tím zkušenosti. Nás koronavirus nedostane.#spolutozvladneme pic.twitter.com/e3aqwoPYk3 — Armáda ČR (@ArmadaTweetuje) March 19, 2020

Lidé z aut nebudou u stanoviště vůbec vystupovat, pouze pro odběr stáhnou okénka vozu. "Auto se vytočí na kruhovém objezdu, stáhnou okénka, dotyčnému bude do nosu zavedena vatová malá štětička a bude mu odebrán vzorek. Poté se vozidlo vrací do zajištěné zóny. Vzorky se poté dávají do média a do chladničky v infekčním stanu," doplnil Svoboda.

Podle Lenky Pešákové z olomoucké krajské hygienické stanice bylo mobilní stanoviště zřízeno na tomto místě nejen kvůli tomu, aby byli zdravotníci blíže k občanům, ale aby celý systém odběru a následné diagnostiky urychlili. "Jde i to, aby lidé, kteří jsou z naší strany kontaktováni, že jim bude proveden odběr, měli kratší interval od toho, než jim bude odběr proveden. Tím, že se zde využijí mobilní lidé, kteří se mohou dostavit sami, se nám urychlí transport vzorků do laboratoře,výsledky a další opatření," uvedla Pešáková.

Ostatní lidé, kteří nejsou mobilní, vyčkají podle hygieničky na příjezd zdravotnické posádky. Těch nyní jezdí po celém Olomouckém kraji dvě, hejtmanství je připraveno je do 24 hodin posílit v případě potřeby pokrytí například oblasti Šumperska či Jesenicka o další posádku.

Na stanovišti budou v nepřetržitém provozu pracovat zdravotníci z šesté polní nemocnice a z Vojenské nemocnice Olomouc. Schopni jsou odebrat denně až sto vzorků. Podle hejtmana zde bude do půlnoci vybudováno také pracoviště stálé lékařské služby.