Nehoda na Znojemsku má pátou oběť, v nemocnici zemřel čtyřměsíční chlapec

Nehodu podle policejního vyšetřování zavinil řidič auta, který předjížděl nákladní vůz v nepřehledném stoupání přes plnou středovou čáru. S protijedoucím autem se srazil na horizontu. Vůz, který předjížděl, bylo Audi 6 a měl rakouskou poznávací značku. Jel směrem do Jihlavy. O život přišli při nehodě tři cestující z tohoto vozu, jedna spolucestující byla těžce zraněná.

V protijedoucím volkswagenu přišla o život mladá řidička. Její dítě museli záchranáři přepravit s vážným zraněním do nemocnice, kde do středečního večera bojovalo o život. Lehce zraněný byl i řidič osobního auta, které jelo za volkswagenem a při nehodě do něj najelo.

Nehodu policie nadále vyšetřuje. Vhledem k tomu, že pravděpodobný viník nehody zemřel, policie věc pravděpodobně odloží. Mluvčí policie Kamila Haraštová dnes ČTK řekla, že u takto vážných nehod vyšetřování vzhledem k více poškozeným obvykle trvá měsíce, ne-li rok.

V září 2015 na dálnici D1 u Vyškova zemřelo při srážce nákladního auta a dodávky pět lidí. V nemocnici v Brně-Bohunicích zemřela o několik dní později jedna ze tří zraněných, která se stala šestou obětí.