Nejdůležitější období v životě? Expertka popsala, co dělá pandemie s psychikou

Psychoterapeutka Magdalena Frouzová radí, že pokud jsme si vědomi, že současná situace bude trvat dlouho, protože budou nové vlny nákazy, je potřeba si na to zvyknout.

"Při zpětném pohledu do historie posledních 20 let jsme prožili nejméně pět světových krizí. I tehdy jsme byli překvapeni, že se něco takového může dít. Takže krize jsou permanentní, je to součást našeho života," řekla Rozhlasu.

Dodala, že v obtížných situacích se často všechno zvětšuje. "Když se lidé mají rádi, tak se obvykle mají rádi ještě víc, a když si nerozumí, tak může dojít i na vysvětlování fyzické. Ale to je o úrovni každého jednotlivého člověka," varuje s tím, že každý by měl mít vlastní strategii, jak se s tím vypořádat.

"Také děti současný stav nějak prožívají a my bychom měli vědět jak. Měli bychom jim naslouchat. Mají různé představy, strachy, úzkosti a musíme jim dát čas v rozhovoru, aby nám je sdělily, protože sdělený strach je poloviční," dodala.

Pokud se děti nudí, rodič s ním může například přestavět pokoj, psát deník nebo probrat skříň s oblečením, tedy podle expertky cokoliv, co spolu normálně nedělají. "Děti mají strašně rády nové věci, reorganizaci a restrukturalizaci, takže když je takzvaně nabulíkujete, že teď si mohou udělat svůj pokojíček, polepit botník nebo cokoliv jiného, tak dokážou být pro takové činnosti strašně nadšené," uvedla.

Pokud děti ztratí půl roku nebo rok školní docházky, to není podle ní tak důležité z hlediska celého života, protože ve chvíli krize a společného přeprogramovávání si děti budou celý život pamatovat, co dělaly, a právě toto pro ně bude velmi důležité období, míní.

"Jde o to, abychom na těch pár měsíců vzpomínali jako na zvláštní zážitek, který nás bude hřát na srdci, pokud nám tedy někdo neumře. Je to něco nového, je to dobrodružství a děti umějí být nadšené a mají rádi aktivitu," dodala pro Český rozhlas.