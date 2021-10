Nejpozději dnes by lidé měli dostat hlasovací lístky pro sněmovní volby

Obálky se sadou lístků, informacemi o způsobu hlasování a adresou volební místnosti lidé dostávají zpravidla do poštovních schránek. Pokud by některý volič lístky nedostal, bude na tom stejně jako Češi žijící v zahraničí. Stejně jako oni obdrží lístky až ve volební místnosti. Pro voliče v karanténě kvůli koronaviru začne hlasování už ve středu, pokud využijí možnost hlasovat z auta na speciálních stanovištích. V zahraničí začne hlasování už ve čtvrtek večer, a to kvůli časovému posunu na americkém kontinentu.

Sady hlasovacích lístků nejsou ve všech regionech stejné, i když se do voleb přihlásilo 22 uskupení. Ne všechna ale kandidují v každém z krajů. Největší výběr budou mít voliči v Praze a v Jihomoravském kraji, kde bylo podáno 21 kandidátek. Naopak v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji se sešlo po 17 kandidátkách..

Lidé si mohou lístek s preferovanou stranou připravit už doma. Mohou na něm navíc zvýhodnit až čtyři kandidáty zakroužkováním pořadového čísla před jejich jménem. Ve volební místnosti pak dostanou po prokázání totožnosti hlasovací obálku s úředním razítkem. Do ní lístek vloží a následně vhodí do volební urny.