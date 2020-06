Některé řeky na východě Čech jsou stále rozvodněné, přehrady jsou plné

Následkem prudkých dešťů se rovněž zakalil vodní zdroj Čertovina, který zásobuje část Hlinska a další lokality. Pracovníci Vodárenské společnosti Chrudim pracují na vyčištění. Než budou hotové výsledky mikrobiologických analýz, měli by lidé pít vodu z kohoutku až po převaření. Pro lokality Čertovina a Medkovy Kopce byla dnes přistavena cisterna s pitnou vodou.

U splavu v Mněticích poblíž Nemošic voda zaplavila park a dětské hřiště. "Máme tam utopené lavičky, koukají jen opěradla. Po opadnutí záplav bude potřeba všechno vyčistit a odbahnit," řekl ČTK starosta čtvrtého městského obvodu Pardubic Petr Heřmanský (ODS). Uzavřena byla také místní silnice do osady Štětín, přes niž teče voda.

První stupeň povodňové aktivity zůstává na Chrudimce v Přemilově a Padrtech a Loučné v Dašicích. Těsně nad hranici bdělosti stoupla hladina Labe v Přelouči. Z nedělního třetího stupně na obvyklou úroveň klesla Novohradka v Luži. Dnes by se situace neměla zhoršovat, hladiny by postupně měly klesat.

Za víkend eviduje operační středisko hasičů kolem 150 událostí v souvislosti s vydatnými srážkami. Výstraha na extrémní stupeň nebezpečí povodňového ohrožení v našem kraji trvá. https://t.co/zqG3tarMdq pic.twitter.com/9k6E682Yem — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) June 21, 2020

V Luži voda z řeky zalila louky, zahrady a několik sklepů. Podle starostky Veroniky Pešinové škody nejsou vysoké.

Rozvodněný potok Ležák se stejně jaké předchozí víkend vylil v pietním území Ležáky. "Jsme v záplavovém místě. Budeme muset vše vyčistit od klacků a nánosů bláta, ve středu se koná pietní akt k 78. výročí vyhlazení osady," řekla ČTK vedoucí Památníku Ležáky Kamila Chvojková.

Městská policie kvůli rozvodnění Chrudimky uzavřela přístupy k řece v lokalitě Pod Vinicí v Pardubicích. "S ohledem na vlastní bezpečí nevstupujte za pásky," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Voda z Podolského potoka se v neděli znovu dostala do skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Kostelci u Heřmanova Městce na Chrudimsku. Ropné látky tentokrát ze skladu neunikly, už v týdnu byla nafta ze všech podzemních nádrží odčerpána. Podle mluvčího SSHR Jakuba Linky tentokrát nové škody nevznikly. Záplavy v neděli 14. května poničily infrastrukturu areálu, škody se odhadují na desítky milionů korun.

Tentýž den voda vnikla i do Domova důchodců v bývalém zámku v Heřmanově Městci a zaplavila přízemní a suterénní prostory. Kvůli podmáčené půdě se v zámeckém parku vyvrátilo asi 15 stromů, vedení domova proto až do odvolání vstup do parku zakázalo.

Hladiny Orlice v Týništi nad Orlicí a Tiché Orlice v Čermné nad Orlicí začaly dnes dopoledne zvolna klesat. Druhý povodňový stupeň po 14:00 ještě trval na Tiché Orlici. Hladina Orlice v Týništi dopoledne klesla ze druhého na první stupeň. "Během dopoledne jsme srážky prakticky nezaznamenali. Pokračují poklesy vodních stavů," uvedl vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Hladina Orlice v Týništi nad Orlicí se dnes ráno pohybovala na úrovni 350 centimetrů, což je hranice pro druhý stupeň povodňové aktivity. Po 14:00 byla na 347 centimetrech. Hladina Tiché Orlice v Čermné nad Orlicí byla ráno na 295 centimetrech, následně do 14:30 klesla na 268 centimetrů.

V Královéhradeckém kraji by dnes odpoledne mělo být polojasno až oblačno, ojediněle se čeká déšť nebo přeháňky. "V nejbližších dnech očekáváme pouze ojedinělé srážky. Poklesy na většině vodních toků budou pokračovat," doplnil Petr z Povodí Labe.

Ostatní toky v Královéhradeckém kraji, které o víkendu přesáhly povodňové stupně, se do nedělní noci vrátily k normálu. Vydatné deště o víkendu zvedaly hlavně hladiny řek odvodňující Orlické hory a Krkonoše. V noci na dnešek již v kraji téměř nepršelo.

V neděli pomáhali hasiči hlavně při odstraňování stromů ze silnic a s čerpáním vody právě v povodí Orlice. Například čerpali vodu ve Vamberku, Kostelci nad Orlicí, Doudlebách nad Orlicí nebo Albrechticích nad Orlicí.