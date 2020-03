Některé středočeské bazény omezily nebo přerušily provoz

Některé středočeské plavecké areály kvůli koronaviru omezily nebo přerušily provoz. Zcela uzavřený bude do odvolání akvapark v Rakovníku, příbramský bazén omezil okamžitou kapacitu na 90 lidí. Největší tuzemský akvapark v Čestlicích u Prahy je dál otevřený, návštěvníkům ale bude před vstupem do areálu měřena teplota. Také provoz berounského akvaparku zůstává nedotčený, lidé by však měli dbát zvýšených hygienických požadavků.