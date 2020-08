Někteří lidé se do vyhořelého paneláku v Bohumíně nechtějí vrátit, oprava potrvá měsíce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Někteří nájemníci domu v Bohumíně na Karvinsku, kde při sobotním požáru zemřelo 11 lidí, už se do svých bytů nechtějí vrátit. Město jim zajistí náhradní bydlení. Dům by do středy mohl být napojen na vodu i elektřinu. Kompletní oprava ale potrvá několik měsíců. Město očekává, že škody dosáhnou několika milionů korun. Novinářům to dnes řekl místostarosta Bohumína Igor Bruzl (ČSSD).