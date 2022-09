Nekvalitních potravin podle inspekce od roku 2016 na trhu ubývá

Výrazně kleslo množství závadných potravin vyrobených v Česku, naopak problémy jsou trvale s kvalitou potravin ze zemí mimo Evropskou unii, zejména z jihovýchodní Asie, řekl dnes na tiskové konferenci ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Jednoznačné vysvětlení toho, proč bylo množství záchytů nekvalitních potravin nejvyšší v roce 2016, čtyři roky po vzniku Potravin na pranýři, a teprve poté začalo klesat, Klanica nemá. Nicméně uvedl, že nejen detailní zveřejňovaní prohřešků, ale také vzdělávání prodejců nese po řadě let své ovoce. Týká se to i stravovacích zařízení, která SZPI také kontroluje. "V řadě provozů jsou nastavené mechanismy vnitřní kontroly tak, že by se tam dalo jíst z podlahy a ani nemá smysl tam kontroly dělat. Cíle našich kontrol jsou stanovené na základě vyhodnocení rizik a dá se říct hledáme, abychom našli. Chodíme především tam, kde očekáváme problémy," řekl Klanica. Ročně inspektoři udělají zhruba 50.000 kontrol, jejich počet se nijak nesnížil ani během covidové pandemie.

Podle Klanici se také díky deseti letům existence Potravin na pranýři podařilo vzdělat spotřebitele, kteří o to stáli. Vedle webu jsou Potraviny na pranýři i na sociálních sítích a řada lidí sleduje výsledky kontrol a hledá potraviny, které jsou bezpečné. Trh je nyní přehlednější a spotřebitelé se na něm lépe orientují.

Co se dodnes nepodařilo výrazně zlepšit, je vedle kvality některých stravovacích zařízení také kvalita dovážených potravin z mimounijních zemí, zejména z jihovýchodní Asie. "V řadě bylin, ovoce či zeleniny je často koktejl reziduí pesticidů, limity jsou mnohonásobně překročené. Co je pozitivní, že se nám často tyto zásilky podaří zachytit s Celní správou ještě před uvedením na trh," řekl Klanica.

Poměrně nově také SZPI eviduje rizikové weby, tedy takové, které klamou zákazníka či nabízejí nebezpečné potraviny a doplňky. Jelikož jsou však provozovatelé obvykle ze zemí mimo EU, nelze je postihnout. "Nicméně podle novely zákona bude již od 1. října možné tyto weby v Česku blokovat," řekl Klanica. Přístup na ně musí zamezit všichni poskytovatelé připojení k internetu v ČR do 15 dnů od uvedení webu na seznam blokovaných internetových stránek.