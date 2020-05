Nemocnice v Brně přijala ženu s covidem-19. Je ve vážném stavu, dostane remdesivir

Svatoanenská nemocnice je jedna ze čtyř, kterou ministerstvo zdravotnictví určilo jako garanta léčby remdesivirem. Další tři zařízení jsou pražské Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice v Motole a Všeobecná fakultní nemocnice.

V Jihomoravském kraji nepřibyl přes noc žádný nový případ nemoci covid-19, k dnešnímu ránu bylo 486 potvrzených případů od začátku pandemie. Vyplývá to z webových stránek ministerstva zdravotnictví. S nemocí v kraji zemřelo 16 lidí, byli ale v průměrném věku 75 let a měli více vážných chorob, uvedli hygienici. Naopak se vyléčilo 325 lidí.

V kraji podle posledních informací hygieniků podstoupilo testy na koronavirus více než 6700 lidí, pozitivních případů je tedy kolem sedmi procent z testovaných. V karanténě je asi 100 lidí, dalších sto je v takzvané karanténě pendlerů a repatriantů. Pendleři jsou lidé cestující do zahraničí kvůli zaměstnání. Repatrianti jsou lidé, kteří se vrátili do vlasti z ciziny.

Nákazou jsou zasažené všechny regiony a věkové kategorie. Nejvíce případů v kraji je v Brně, a to přes 180. Břeclavsko má 120 případů, desítky se objevují na Znojemsku, Brněnsku, Blanensku a Vyškovsku, desítka je na Hodonínsku. Nejméně nakažených je u dětí, nejvíce ve věkové kategorii od 25 do 34 let, a to skoro 100.

V ČR bylo k dnešnímu ránu 8123 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Celkem 280 lidí s nemocí zemřelo, 4482 se z ní vyléčilo.