Neočkovaným se od pondělí ztíží návrat z Lotyšska či Rumunska

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Od pondělí se ztíží neočkovaným lidem návrat do České republiky z Lotyšska, Rumunska a San Marina. Na takzvané mapě cestovatele se přesunou z oranžové kategorie do červené, která značí vysokou míru rizika nákazy koronavirem. Jednodušší naopak bude návrat z Islandu, Portugalska a Baleárských ostrovů, které se naopak posunou do oranžové sekce. Na dnešní tiskové konferenci to řekl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.