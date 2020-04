Neotvírejte kanály. Může tam být koronavirus, apelují vodárny na veřejnost

"OVAK přistoupil k rozhodnutí o dochlorování vody na provozovaných zdrojích na maximální možnou úroveň, jakou nám umožňuje platná vyhláška, která stanovuje hygienické požadavky pro pitnou vodu," řekla mluvčí OVAK Radka Vanková.

Vodu vodárny dochlorovaly kvůli pandemii nového typu koronaviru. Učinily tak podle mluvčí z preventivních důvodů, protože nový typ koronaviru se přenáší zejména kapénkovou cestou, přímým fyzickým kontaktem s nakaženým nebo s předměty, jichž se nakažený člověk dotkl.

"Protože koronavirus vyloučený močí přežívá přibližně dva dny a při vyloučení stolicí asi týden, existuje riziko, že se může vyskytovat v kanalizaci prostřednictvím vzniklého aerosolu. Důrazně proto žádáme, aby občané nevstupovali do kanalizace ani ji neotvírali," uvedla Vanková. Pokud by to lidé potřebovali, měli by se obrátit na pracovníky firmy, kteří jsou pro vstup do kanalizace školeni a vybaveni maskou s biologickým filtrem, jenž viry zachycuje.

"Dále bychom chtěli požádat, aby lidé nevyhazovali především použité kapesníky do kanalizace, aby nebyly zdrojem možné infekce. Tyto kapesníky patří výhradně do odpadkových košů," řekla Vanková.

Podle mluvčí nehrozí, že by kvůli pandemii byly v Ostravě přerušeny dodávky vody. "OVAK má vypracovaný krizový plán a v něm definovanou zastupitelnost pracovníků a také zastupitelnost zdrojů pitné vody," uvedla Vanková.

Vodovodní síť společnosti OVAK je dlouhá přes 1400 kilometrů a kanalizační téměř 900 kilometrů. Ostravské vodárny provozují na území města šest úpraven vody a čerpacích stanic.