"Neřekl ani slovo, mířil na hrudník." Ředitelka popsala útok na škole ve Vrútkách

"Jeho útok nožem mířil u každého poraněného na hrudník a břicho, kde se nacházejí hlavní životní tepny," napsala Repková na sociální síti.

Incident ve čtvrtek 11. června dopoledne odstartoval útočník tím, že rozbil sklo, otevřel vstupní dveře do budovy školy a zaútočil na školníka. Ten křičel, že muž má nůž. Ředitelka uvedla, že spolu se dvěma svými zástupci utíkali k třídám prvního stupně a na kolegy křičeli, aby se zamknuli. Útočník vešel do jedné ze tříd a podle ředitelky bylo slyšet křik. Ze třídy pak vyběhly tři děti včetně žákyně, která měla řezné rány na krku a hrudníku.

Zástupce ředitelky Jaroslav Budz se podle Repkové postavil na odpor útočníkovi, který otevřel dveře školní třídy. Budz po zásahu do srdce zůstal ležet v kaluži krve. Podle dřívějších vyjádření policejního prezidenta útočník zabil zástupce ředitelky školy, který mu bránil ve vstupu do budovy, kde se nachází mateřská a základní škola, jakož i gymnázium.

Po útoku na zástupce obrátil útočník nůž na ředitelku zmíněné spojené školy, která uvedla, že v něž poznala bývalého žáka. "Pocítila jsem ostří nože, ovšem při couvání jsme spadla, a to mě zachránilo - nůž se smekl po levé straně hrudníku, nevbodl se hluboko," uvedla Repková. Dodala, že Čulok se pak pokusil otevřít dveře do další třídy, které byly stejně jako zadní vchod do školy zamčen. Následně vyšel z budovy vchodem, kterým do něj vstoupil. Prchajícího útočníka pronásledoval školník s dalším mužem, kteří také kontaktovali policii.

Motiv útoku zatím není známý. Primátor města Branislav Zacharides v pondělí popřel spekulace, že útočník byl jako student na škole vystaven šikaně a že to mohlo být příčinou neštěstí.

Bezpečnostní analytici, které citoval list Nový čas, upozornili na nedostatky při policejním zásahu, jehož závěr zaznamenala průmyslová kamera.

zdroj: YouTube

"Zasahující policisté nebyli daleko od toho, aby se vzájemně postříleli. Nemůžete běhat jako splašení, protože tehdy děláte obrovské chyby a i na tomto videu je vidět, že když není souhra mentální stránky s fyzickou, není úplná jistota," řekl bývalý šéf vládní ochranky Juraj Zábojník. Podle nahrávky policisté pachatele zastřelili, když zaútočil na jednoho z nich. Šéf policie po incidentu řekl, že policisty zranily na nohách odražené projektily, které vystřelili na útočníka. Premiér Igor Matovič uvedl, že útočník dopadl přesně tak, jak si zasloužil.