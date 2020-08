Lidé jsou ve stresu, nevidí světlo na konci tunelu. Psycholog radí, jak přečkat pandemii

"Velké krizové situace jako výbuch sopky nebo pád letadla trvají krátkou dobu. Na to jsme se adaptovali. Problém je, že v dnešní koronavirové situaci není pro mnoho lidí světlo na konci tunelu,“ uvedl odborník v interview pro Český rozhlas Plus.

Dále informoval, že lidé nejsou dostatečně odolní vůči dlouhodobým stresorům. Lékaři ale přitom varují, že právě kvůli negativním emocím, tedy stresu a strachu, lidé často nechodí k doktorovi a bagatelizují svá jiná onemocnění. Jinými slovy mezi nemocí duše a těla existuje souvislost.

"Dlouhodobý stres lidé odnesou psychosomatickými obtížemi, jako jsou atopické ekzémy všeho druhu, zvýšený krevní tlak a obecně ischemické potíže. Budou potíže s imunitou, takže člověk vlivem stresu nejen že může snáze chytit covid, ale i všechny další nemoci,“ upozornil Štrobl.

"To nejhorší, co člověk v této době může dělat, je neustále sledovat informace o průběhu pandemie, byť i z respektovaných zdrojů, protože ty si často protiřečí. To vyvolává u lidí přinejmenším zmatek a nejistotu. A tyto pocity jsou zdrojem ohrožení." Daniel Štrobl

Stres probíhá v několika vlnách podobně, jako je tomu v případě truchlení. Nejprve se jedná o mobilizační stádium, které jsme už prodělali. To pak vystřídá stresová fáze, která by ale měla, co nejdřív skončit, protože po ní pak pokračuje chronická únava a podrážděnost.

"To znají lidé i z běžného života, že jsou protivní na manžela, na děti, nikam se jim nechce a sami sobě si lezou na nervy. Mnoho lidí toto prožívá nebo to vidí u svých blízkých a často jim ani nedojde, že může jít o průvodní jev chronického, trvajícího stresu,“ objasnil psycholog.

Za velkou mírou stresu přitom nestojí samotný koronavirus, nýbrž jeho mediální obraz. Řešení by viděl v tom, že se lidé bez ohledu na to, zda bude či nebude vakcína, přestanou cítit jako oběti, které se nemohou bránit.

"Když si každý z nás najde jakýkoliv způsob, i iracionální, o kterém bude vědět, že mu dává smysl, tak se mu hladina stresu sníží." Daniel Štrobl

Štrobl zároveň také hovořil o zkušenostech válečných veteránů, kteří se adaptovali na válku a už nedokáží žít v mírovém stavu. To samé se může stát i v případě covidu-19, s nímž se natolik sžijeme, že už ho nebudeme chtít "opustit".

"Zatím si pod tím nedokážu nic představit, ale vím, že tak člověk funguje. Jeden z problémů dlouhodobého stresu je adaptace na něj a neschopnost potom žít bez něj," uzavřel.