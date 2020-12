Nezletilý chlapec v Praze přežil pád zřejmě z 19. patra

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Praze na Hájích dnes odpoledne spadl zřejmě z 19. patra panelového domu patnáctiletý chlapec. Pád přežil, záchranáři ho po uvedení do umělého spánku převezli s vážným úrazem hlavy a pánve do Thomayerovy nemocnice. ČTK to řekly mluvčí policie Eva Kropáčová a záchranné služby Jana Poštová.