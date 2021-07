Neznámý vandal posprejoval část Karlova mostu

Nápisy jako například "hate you", "love" nebo "sorry" jsou nastříkány nesmyvatelnou modrou barvou. Posprejovaná je i lampa na mostě. Pražský magistrát situaci již řeší. "Kolegové z Technické správy komunikací (TSK) současné graffiti již řeší a bude se pravděpodobně odstraňovat i ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy, protože se jeden tag objevil i na jedné ze soch," sdělil ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman. Lišková odpoledne uvedla, že správa již kontaktovala restaurátora, kterého má pro podobné případy nasmlouvaného a který nápisy o víkendu odstraní.

V posledních měsících to není ojedinělý případ, poslední poškození takzvaným tagem bylo podle Liškové na schodišti na přelomu května a června letošního roku. Současné nápisy se odstraní v řádu několika hodin, maximálně několika dní podle obtížnosti, uvedla mluvčí. Protože se jeden z nápisů objevil i na podstavci sochy provede práci zkušený restaurátor. "Celou věc řeší Městská policie hl. m. Prahy a bude podáno oznámení na Policii ČR," dodala Lišková. Podle policejního mluvčího hrozí pachateli až tříleté vězení.

Most posprejovali vandalové i v minulosti. Loni v prosinci potvrdil pražský městský soud roční podmíněný trest německému turistovi Benjaminu Wittigovi, který spolu se svým bratrem Niclasem Steigerem v létě 2019 posprejoval jeden z pilířů Karlova mostu. Cizinci ponechal také stotisícový peněžitý trest a vyhoštění na pět let. Obvodní soud pro Prahu 1 v listopadu 2019 rozhodl, že Karlův most posprejovali oba bratři. Steiger vinu od počátku přiznával a už v závěrečné řeči uvedl, že rozsudek přijme. Dodal však, že si neuvědomil, na jak významnou památku graffiti umístil. Starší z bratrů obvinění odmítl. Uvedl, že nápis o rozměrech pět krát dva metry na most nastříkal pouze Steiger.