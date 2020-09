Nová opatření se dotknou i restaurací. U stolu bude moci být jen šest lidí

"Nakonec jsme nešli do vyhlášení nějakých specifických nařízení (pro obchodní centra). I ve food courtech tam jsou stoly od sebe dva metry, což považujeme za dostatečné, aby bylo zabráněno šíření nákazy," řekl ministr.

Provoz barů a restaurací omezilo mimořádné opatření už dříve. Nejprve bylo nařízeno uzavření od půlnoci do 06:00. Minulý čtvrtek pak bylo opatření ministerstva zdravotnictví zpřísněno a bary a restauryce musí zavírat už ve 22:00. Do svých prostor navíc mohou vpustit jen tolik lidí, kolik mají míst k sezení.

Na svatbách a pohřbech bude podle ministra počet účastníků omezen od 19. října. Účastnit se jich bude moci nejvýše 30 lidí. Opatření bude platit podle Prymuly dva týdny do konce nouzového stavu. Pokud by se vývoj epidemie zlepšil, může být zmírněno. "Mohl by se maximální počet navýšit třeba na 50 osob, ale to už je spekulace," řekl Prymula. Od pondělí budou nejméně na dva týdny zakázány plesy a podobné akce.

Restaurace byly uzavřené už na jaře, nejprve mohly prodávat jen z okénka, poté se postupně otevřely zahrádky a 25. května mohli znovu hosté i do jejich vnitřních prostor.