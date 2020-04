O nové plicní ventilátory je zájem v řadě zemí, uvedla třebíčská firma MICo

Plicní ventilátory vyvinuli odborníci spolupracující na platformě COVID19CZ. Vykrýt by měly případný nedostatek plicních ventilátorů v nemocnicích. Projekt podpořila veřejná sbírka.

Denner uvedl, že nové ventilátory už získaly certifikát Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ). Dodávka 500 ventilátorů slíbených iniciativou by podle něj po zahájení výroby měla být možná do dvou, nejvýše tří týdnů. "V současnosti máme od 12 nemocnic požadavky dohromady asi na 180 kusů," řekl. Podle jednatele jde o státní, krajské i městské nemocnice.

Zahraniční poptávky se podle Dennera týkají zhruba 6000 plicních ventilátorů, jsou například z Itálie, Španělska, Německa nebo Jordánska, kde se ale mohou lišit požadavky na ventilátory. "My s nimi teď komunikujeme, co to naše zařízení splňuje," uvedl.

Jednoduché podle Dennera není ani zajišťování desítek druhů potřebných dílů, po nichž je teď velká poptávka. "Máme už téměř všechny díly na prvních 500 kusů," řekl. Subdodavatele podle něj MICo hledalo hlavně v tuzemsku. Dodal, že od konce května by vzhledem ke slíbeným dodávkám skupina MICo, do níž patří i Dawell, měla být schopná dodávat až 2500 ventilátorů týdně. Jejich montáž by pak měla zaměstnávat 60 lidí.

Třebíčský podnik se zapojil do společného projektu Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, dobrovolníků z iniciativy COVIDCZ19 a dalších technologických firem. Podle vedoucího projektu Karla Roubíka z ČVUT má přístroj kvalitou a bezpečností podobné vlastnosti jako ventilátor, který se používá na jednotkách intenzivní péče. Ale nemá funkcionality nepotřebné pro pacienty s koronavirem. Podle Dennera bude u těchto ventilátorů také podstatně nižší cena.