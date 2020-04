O poslední slosování Účtenkovky byl nejnižší zájem

Posledního slosování tzv. Účtenkovky se tak zúčastnilo nejméně hráčů za dobu existence loterie od října 2017. Průměrně se každý měsíc do slosování zapojilo zhruba 366.000 hráčů s 15,5 milionu zaregistrovaných účtenek. Nejvíce hráčů se zaregistrovalo do slosování v listopadu 2017, a to 478.000.

Ministerstvo financí se rozhodlo loterii ukončit v souvislosti s opatřeními a úsporami kvůli omezení dopadů koronaviru. Do loterie se během 30 slosování zapojilo zhruba 1,1 milionu lidí, kteří zaregistrovali přes 467 milionů účtenek. MF si od loterie slibovalo větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v EET.

Slosování loterie se konalo každý 15. kalendářní den v měsíci. První výhra byla milion korun, druhá automobil za zhruba 400.000 Kč, třetí 300.000 Kč, čtvrtá 200.000 Kč a pátá 100.000 korun. V každém slosování se rozdělovalo 21.025 výher, jejich počet byl od loňského prosince zvýšen na 30.215. Celková hodnota výher zůstala ale zachována, změna se týkala především navýšení počtu nejnižší stokorunové výhry.

Celkové náklady na loterii činily 207,6 milionu korun. Z toho na výhry ve 30 slosováních bylo rozděleno 162 milionů korun. První výhra je milion korun, druhá automobil za zhruba 400.000 Kč, třetí 300.000 Kč, čtvrtá 200.000 Kč a pátá 100.000 korun.

V souvislosti s vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru Sněmovna 24. března schválila návrh MF na pozastavení celé EET na dobu vyhlášeného stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak v nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují.