O provozu skiareálů by se mělo rozhodnout ve čtvrtek, uvedl Havlíček

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

O fungování skiareálů by se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) mělo rozhodnout ve čtvrtek. Sám by preferoval jejich brzké otevření a řízený provoz. Řekl to dnes na tiskové konferenci po jednání vlády.