Balíčky s pomůckami pro seniory začne pošta rozesílat v pondělí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká pošta začne balíčky ochranných pomůcek proti šíření koronaviru distribuovat lidem ve věku nad 60 let v pondělí. Respirátor a pět roušek by měli senioři dostat na adresu trvalého bydliště, řekl dnes novinářům vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) k rozhodnutí vlády ze středečního večera. Během víkendu by podle něj měly být pomůcky zabalené.