Občané EU mohou na 72 hodin do ČR za prací či rodinou

Musejí ale mít negativní test na koronavirus a přicestovat za účelem ekonomické činnosti nebo návštěvy osob, ke které mají prokazatelnou rodinnou vazbu, včetně trvalého partnerského vztahu. Musejí také zároveň doložit adresu, na které se budou zdržovat. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Zákaz vstupu se nebude vztahovat ani na občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem studia na vysoké škole, pokud předloží lékařské potvrzení o absolvování testu na covid-19. Týkat se nebude také pracovníků do potravinářské výroby, kterým bylo vydáno vízum s počátkem platnosti od 11. května.

Zákaz vstupu cizinců do Česka byl původně vázán na nouzový stav, od minulého týdne platí jako mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Česko od poloviny března kvůli epidemii koronaviru neumožňovalo s výjimkami příjezd do země cizincům, kteří v zemi neměli trvalý pobyt. Umožnilo však setrvat těm, kdo do Česka dorazili předtím, a to i když jim končila platnost víza či maximální délka bezvízového pobytu. Na území Česka mohou od 11. května s negativním testem na koronavirus také občané zemí mimo EU, a to kvůli sezonním pracím či zaměstnání v některých oborech.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes také informoval o tom, že od středy budou moci Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti předložení negativního testu na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin.