Obec Šumvald je po povodni uzavřená, "čumilové" komplikovali hasičům práci

Uzavření obce by mělo usnadnit především práci hasičů a dalších záchranných složek při odstraňování následků povodní, na místě je navíc i těžká technika. Již v úterý apelovali hasiči na veřejnost, aby do oblastí postižených přívalovými dešti a následnou povodní nejezdili, pokud to není nezbytné nutné.

"Hasiči zde zasahují v nebezpečných a fyzicky náročných podmínkách a práci jim velmi komplikují zvědaví občané, kteří nemají na místě zásahu co dělat," uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová na twitteru.

Olomoucký kraj – Na žádost krizového štábu obce Šumvald byla z důvodu odstranění následků po záplavě tato obec uzavřena. Vjezd je povolen pouze jeho obyvatelům a záchranným složkám. Na uzavírky dohlíží policejní hlídky. #policieolk pic.twitter.com/lC9CGV1rVU — Policie ČR (@PolicieCZ) June 10, 2020

Kromě uzavřeného Šumvaldu musejí řidiči i nadále počítat s komplikacemi v Oskavě na Šumpersku ve směru na Bedřichov. I tam je silnice uzavřená, a to kvůli propadlému silničnímu mostu, který povodeň strhla, vyplývá z dopravních informací policie.

Do postižené oblasti Uničovska a jižní části Šumperska se dnes vrátilo zhruba 160 hasičů, kteří pokračují v čištění komunikací, v odstraňování naplavenin, bahna a v čerpání vody. Lidé, kteří chtějí materiálně pomoci obyvatelům obcí zasaženým lokální povodní, mohou přivézt věci na požární stanici v Uničově v ulici Jiřího z Poděbrad, vzkázali dnes hasiči na twitteru. "Zde budeme věci shromažďovat a následně přerozdělovat lidem. Nejvíce jsou potřeba balené vody a prostředky na úklid," uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. V obcích pomáhá i řada dobrovolníků, v úterý zde působilo i 19 týmů humanitárních organizací včetně posttraumatického týmu hasičů.