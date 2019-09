Obří dotační podvody? Soud otevřel rozsáhlou kauzu, 27 obžalovaných

Hlavním obžalovaným hrozí od pěti do deseti let vězení, ostatním až osm let. Případ míří také do prostředí Horské služby ČR, nikdo z této organizace ale nepaří mezi hlavní obžalované.

O rozsahu případu si mohli udělat představu lidé, kteří zahájení hlavního líčení sledovali. Přednes obžaloby trval déle než dvě hodiny. Spis má přes 20.000 stran.

Státní zástupce Petr Kouble označil čtyři fyzické a dvě právnické osoby za hlavní obžalované a za účastníky organizované skupiny. "Mezi hlavními obžalovanými byla konkrétní dělba funkcí. Byla tam osoba, která to celé řídila, další, která měla na starost administrativní úkony, osoba, která měla na starost úkony a přípravu materiálu ekonomického charakteru," řekl Kouble.

Obžaloba považuje za strůjce podvodů podnikatele, který byl v minulosti již za zpronevěru odsouzen, ten ale zemřel, a tak bylo jeho trestní stíhání zastaveno. Figuruje ve všech sedmi žalovaných skutcích. Čelil podezření, že hrál roli zprostředkovatele a administrátora dotací a že přes nastrčené lidi vylákal z krajského úřadu dotace na školení různých organizací.

"Jde o celkem sedm vzdělávacích projektů, kde byla čerpána dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dílem jde o projekty, které byly vykazovány jen na papíře, nebyla tam provedena reálná vzdělávací činnost, dílem o projekty, kde sice k ustanovení cílových skupin došlo, ale jejich složení neodpovídalo tomu, co bylo deklarováno zejména z hlediska profesního," řekl Kouble.

Obžalovaní podle spisu nedodrželi dotační podmínky a vykazovali fiktivní kurzy, například v gastronomii, v péči o seniory nebo při školení záchranářů. Kurzy se vůbec neuskutečnily, případně v rozporu s dotačními podmínkami. "Navíc často neodpovídal ani deklarovaný rozsah vzdělávání. Od počátku bylo zřejmé, že nemůže být naplněn účel projektu, tak jak byl deklarován," řekl Kouble. Údajné podvody spadají do let 2012 až 2015.

Odmítl, že by obžalovaní, kteří měli zájem o dotace na vzdělávací činnost, hlavnímu obžalovanému, který zemřel, naletěli. "Osoby jsou stíhány pro spáchání úmyslného trestného činu. Jiná konstrukce nepřichází v úvahu," řekl Kouble. Šlo o čerpání prostředků dílem z EU, dílem ze státního rozpočtu ČR. "Řídicím orgánem byl Krajský úřad Královéhradeckého kraje," dodal Kouble.

Z obžaloby vyplývá, že celková škoda je 10,6 milionu korun, přičemž České republice zastoupené Královéhradeckým krajem vznikla škoda 1,6 milionu korun a Evropskému sociálnímu fondu v tomto případu také zastoupenému hradeckým krajem více než devět milionu korun. Podle spisu další jednání obžalovaných směřovalo ke škodě ve výši 2,5 milionu korun.