Obyvatelé pražských sídlišť si možná připlatí za odpad až tisíce korun

Novinářům to dnes řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek Petr Hlubuček (STAN). Vedení magistrátu nyní připravuje novelu vyhlášky o svozu odpadu pro příští rok, která v původní verzi se zdražením nepočítala.

V Praze nyní lidé platí za svoz odpadu podle velikosti nádoby a četnosti svozu. Například svoz popelnice o 240 litrech jednou týdně vyjde na 394 korun měsíčně. Veškeré "barevné popelnice" pro svoz například bioodpadu si nyní lidé musí platit. Podle novely zákona mají být zadarmo.

"Vláda nás svou interpretací zákona nutí, tedy všechny obce i kraje, zploštit sazbu, tedy relativně zdražit pro lidi na sídlištích a zlevnit pro lidi v rodinných domcích, což je nefér," řekl Hřib.

Zákon dal obcím možnost cenu za odpad stanovit až na korunu za litr obsahu nádoby a měsíc. Nyní je podle náměstka v Praze cena asi poloviční. "Svoz, který je nyní nastaven paušálně, to znamená, že nezohledňuje nákladovost malého kontejneru oproti efektivnímu svozu velkého kontejneru, tak ten nový paušál toto nezohledňuje. To znamená, že z logiky věci, když máte průměr všech svozů, tak se dostáváte na nějakých 50 či 60 haléřů. My, když tuto cenu nastavíme na litr objemu nádoby, tak se to najednou zlevní lidem v rodinném domku, naopak lidé na sídlišti zaplatí více," řekl Hlubuček.

Podle vedení města je interpretace zákona ze strany státu nelogická. Magistrát proto bude chtít vládu přesvědčit, aby zachovala stávající systém vypočítávání ceny svozu odpadu. "Ještě dnes odešlu dopis na ministerstvo vnitra," řekl Hřib. Problémem se zabývá podle primátora také Svaz měst a obcí. "Situaci komplikuje ale to, že agenda je rozkročená mezi několika ministerstvy. Potřebovali bychom, aby stát vyprodukoval jednu interpretaci," dodal Hřib.

Svoz odpadu v Praze zajišťují městem vlastněné Pražské služby a několik dalších soukromých firem. Pražské služby, které obstarávají zhruba dvě třetiny metropole, loni svezly 257.754 tun směsného odpadu, což bylo o necelé procento meziročně více. Množství směsného odpadu v Praze už několik let roste, oproti roku 2017 vzrostlo loni o více než 7500 tun.