Obžalovaný Elischer neuspěl s návrhem na kárné řízení, samotný proces opět přerušen

Elischerův podnět se týkal Vladimíra Pazourka z Městského státního zastupitelství v Praze a předsedkyně senátu pražského městského soudu Veroniky Cukerové. "Dne 1. dubna 2020 paní ministryně podepsala dopis informující JUDr. Elischera o tom, že kárná žaloba podána nebude," uvedlo ministerstvo.

Elischer se už dříve snažil iniciovat kárné řízení také proti pražské vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové a její podřízené Lence Šimkové. Vyčítal jim nepřiměřené průtahy při posuzování jeho stížnosti proti zahájení trestního stíhání. Na ministerstvu ovšem rovněž neuspěl.

Soudce je obžalovaný mimo jiné z toho, že ovlivňoval rozhodování svého senátu ve prospěch některých stíhaných Vietnamců, kteří mu za to platili. Za zneužití pravomoci a přijímání úplatků mu hrozí až 12 let vězení a také trest propadnutí majetku.

Soudkyně Cukerová obžalobu projednává od srpna 2019, proces je aktuálně ve fázi výslechů svědků. Termíny hlavního líčení Cukerová opakovaně rušila. Mimo jiné i proto, že Elischer jí vzkázal, že je v pracovní neschopnosti a v karanténě. Soud měl pokračovat tento týden, jednání se ale opět nekoná. V pondělí se totiž nedostavila Elischerova advokátka Lucie Kýčková. "Omluva obhájkyně nebyla soudem akceptována. Přesto obhájkyně k soudu nedorazila," sdělila ČTK mluvčí soudu. Soudkyně musela hlavní líčení odročit na červen.

Elischer, který nesmí soudit až do pravomocného skončení trestního stíhání, vinu odmítá. Policii označil za neobjektivní a podjatou. Přijetí úplatků popřel, stejně jako to, že by peníze, které měl ve své soudcovské kanceláři, pocházely z trestné činnosti. Po svém zadržení strávil měsíc ve vazbě, kam ho soudkyně Cukerová později poslala na další měsíc, protože se podle ní pokusil ovlivnit svědkyni.