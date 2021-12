Obzinová nakonec na post ředitelky zpravodajství Českého rozhlasu nenastoupí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Někdejší šéfka zpravodajství televize Prima Jitka Obzinová po kritice na post ředitelky zpravodajství Českého rozhlasu nenastoupí. Do výběru stálého šéfa by zpravodajství od 1. ledna 2022 mohl řídit šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan. Uvedl to dnes v prohlášení generální ředitel Čro René Zavoral.