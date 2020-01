Ochrání rouška před nákazou virem? Lékař vyvrací zažitý mýtus

Kvůli nákaze novým koronavirem již v Číně zemřelo 80 lidí, potvrzených případů nakažených je podle posledních údajů 2744. První případy nákazy pocházející z Číny se z evropských států zatím potvrdily jen ve Francii.

"Běžné papírové roušky chrání víc okolí před člověkem s rouškou, který by mohl být infekční, než daného člověka s rouškou před nakaženými kolem něj," řekl ČTK Maďar. Podle něj papírová rouška za pár desítek minut dýcháním zvlhne a zvýší se její propustnost. Musela by se proto pravidelně vyměňovat. "Jistá ochrana to je, lepší než nemít žádnou," dodal.

Nanovlákenné filtry a respirátory vyrábí v Česku firma Pardam z Roudnice nad Labem. "Mikroorganismy včetně virů a bakterií, které se zachytí v nanovlákenném filtru, díky použitým nanočásticím stříbra v krátkém čase zahynou. Proto uživatelé mohou respirátor používat opakovaně," uvedl ředitel firmy Jan Buk.

V Číně své roušky kompletuje brněnská firma Respilion, nanovlákenné filtry podle její jednatelky Jany Zimové splňují nejpřísnější evropské i americké normy odolnosti proti průniku virů a bakterií. Odběratelé z celého světa poptávali za poslední týden zhruba pět milionů ústenek a respirátorů, uvedla Zimová, firma denně vyrobí 150.000 kusů. Současnou poptávku ale pokrýt nedokáže, protože je kvůli oslavám čínského nového roku do 4. února výroba zastavená.

Zásoby respirátorů a ústenek ovlivnila také poptávka z Filipín. "Týden před čínským novým rokem odešla většina skladových zásob respirátorů na Filipíny, kde se lidé chtějí chránit před znečištěným vzduchem z nedávných erupcí sopky Taal," uvedla firma Respilion. V Evropě má ve skladech asi 150.000 ústenek a respirátorů, v Česku bude podle ní v příštích dvou týdnech k dispozici 10.000 kusů.

Podle předsedy Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiřího Kůse stoupá i návštěvnost webu, který sdružuje české výrobce nanotechnologií. Proti průměru je denní návštěvnost asi čtrnáctinásobná.

"Prakticky každou minutu včetně nočních hodin přicházejí nové objednávky antivirových ústenek, šátků a respirátorů. Lidé posílají své dotazy k účinnosti a použití těchto produktů i přes sociální sítě, začínají se objevovat i dotazy a objednávky z blízkého zahraničí, například ze Slovenska a Polska," řekl Kůs.