Od počátku června zajistila policie v ČR téměř 9500 migrantů

— Autor: ČTK

Od počátku června do začátku tohoto týdne zajistila policie v Česku téměř 9500 migrantů, za celý loňský rok jich bylo 1330. Nejvíce jich odhalila v Jihomoravském a Zlínském kraji. ČTK to sdělila mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová. Cizinci přicházející zejména ze Sýrie využívají Česko jako tranzitní zemi, chtějí přes ně pokračovat do dalších států Evropské unie.