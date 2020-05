Od pondělí mohou otevřít také herny a kasina

"Usnesením vlády České republiky ze dne 30. dubna o přijetí krizového opatření bude s účinností od 11. května zrušeno usnesení vlády ze dne 23. dubna, kterým byl zakázán provoz heren a kasin," uvádí ministerstvo.

"Pokud se provozovatelé hazardních her rozhodnou otevřít herny a kasina, je nutné respektovat pravidla stanovená v nařízení vlády pro provoz provozoven, ve kterých není zakázán provoz, a to za současného zachování podmínek pro provozování hazardních her," uvádí se dále v prohlášení. Ministerstvo také doporučuje provozovatelům sledovat další vývoj, zejména sdělení či usnesení vlády,.

Zákaz přítomnosti veřejnosti platí v hernách a kasinech od 14. března. Uzavřeny byly také například hospody, pivnice, bary, vinárny, kavárny nebo cukrárny. Část omezení pro tyto provozovny přestane platit 11. května, kdy budou moci být otevřeny zahrádky u restaurací. Vnitřní prostory restaurací se budou moci zákazníkům otevřít o dva týdny později. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby restaurace zajistily co největší odstupy mezi obsluhou a zákazníky.

Od příštího pondělí mohou začít fungovat také holičství a kadeřnictví či obchodní centra. Pro návštěvníky se budou moci otevřít také galerie, muzea či výstavní síně.