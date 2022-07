Od ruského vpádu na Ukrajinu získalo v Česku víza 386.663 běženců

Vyplývá to z údajů na twitteru ministerstva vnitra. Víza dočasné ochrany umožňují jejich majitelům pobývat v zemi až rok. Díky vízům také získají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Cizinecké policii se od počátku války před více než čtyřmi měsíci přihlásilo 330.479 lidí, za poslední týden víc než 14.000. V pátek jich přibylo 3588. Hlásit se nemusejí děti mladší 15 let, kterých je podle statistik mezi uprchlíky z Ukrajiny zhruba třetina.

Přesný počet uprchlíků před válkou pobývajících v ČR není známý, část z nich totiž odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. Podle odhadu úřadů je v Česku asi 280.000 až 300.000 běženců, převážně žen s dětmi. Práci si podle posledních údajů našlo přes 82.500 uprchlíků z Ukrajiny, podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) obsazují hlavně dlouhodobě volná místa.

S koncem června v Česku po téměř čtyřech měsících skončil nouzový stav, který vláda vyhlásila kvůli migrační vlně z Ukrajiny. Státu a samosprávám umožňoval pružněji reagovat při ubytovávání lidí a umisťovat je i do některých prostor, kam by to jinak nebylo možné. Novela takzvaného lex Ukrajina umožňuje i po skončení nouzového stavu ubytovávání a registraci uprchlíků a upravila také poskytování dávek běžencům.

Od pátku se změnil solidární příspěvek pro lidi, kteří u sebe zdarma ubytovávají uprchlíky. Vyšší je při poskytnutí celého bytu, nižší zůstává při ubytování v pokoji. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny patří mezi hlavní politické priority českého předsednictví v EU ve druhé polovině roku.