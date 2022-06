Od začátku ruské invaze na Ukrajinu získalo v ČR dočasnou ochranu 380.212 lidí

Na cizinecké policii se za čtyři měsíce ukrajinsko-ruského konfliktu podle údajů vnitra přihlásilo 310.976 běženců, v úterý jich bylo 1703. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kterých je mezi uprchlíky podle statistik téměř třetina procent.

Přesný počet ukrajinských uprchlíků v Česku nelze však určit, někteří z ČR odjíždějí do jiných zemí nebo se vrací domů. Podle odhadu úřadů je v Česku asi 280.000 až 300.000 uprchlíků, převážně žen s dětmi. Nejvíce jich zůstává v Praze. Kvůli přeplněnosti metropole a nedostatečným kapacitám vedení město uzavřelo minulý týden Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, které odbavilo od začátku války na Ukrajině téměř 100.000 uprchlíků. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se poté s premiérem Petrem Fialou (ODS) domluvili, že vznikne soubor opatření, která budou motivovat uprchlíky k přesunu do méně vytížených obcí.

Sněmovna i Senát minulý týden schválily novelu zákona zvaného lex Ukrajina, podle které budou ministerstva a další úřady i po skončení nouzového stavu vyčleňovat budovy pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny po ruské vojenské invazi. Kraje mají s obcemi dál zajišťovat běžencům nouzová přístřeší a bydlení. Pokračovat bude i současný systém registrace uprchlíků. Snazší a rychlejší by mělo být budování dočasných staveb pro ubytování a vzdělávání uprchlíků. Běženci budou také moci žádat po půl roce od udělení dočasné ochrany o dávku v částce životního minima. Půjde o 4250 korun měsíčně pro dospělé a o 3050 korun za měsíc pro děti. Normu ještě posoudí prezident.

Ministerstvo financí dnes informovalo, že stát, obce a kraje vydaly ke konci května na zvládání uprchlické krize v souvislosti s válkou na Ukrajině 7,2 miliardy korun. Z toho výdaje ze státního rozpočtu činily 6,1 miliardy korun, přičemž největší položkou byly sociální dávky. Za ně stát vyplatil čtyři miliardy korun. Podle pondělního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) si téměř 77.000 Ukrajinců, kteří od počátku ruské invaze uprchli do Česka, našlo práci. To podle něj svědčí o tom, že uprchlíci do Česka nepřichází zneužívat sociální systém, ale že zde chtějí žít.