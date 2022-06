Od začátku ruské invaze získalo víza přes 361.400 uprchlíků z Ukrajiny

Cizinecké policii se od počátku války na konci února přihlásilo 272.004 uprchlíků, v pondělí jich bylo 2353. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, které tvoří asi 30 procent uprchlíků.

Podle policejního prezidenta Martina Vondráška české úřady dosud odmítly udělit dočasnou ochranu 1400 lidem. Deníku Právo řekl, že nejčastějšími důvody byly buďto dvojí občanství, nebo fakt, že již o dočasnou ochranu požádali v jiné zemi Evropské unie a poté znovu i v České republice.

Rakušan tento týden v Právu uvedl, že Česko opouští denně průměrně tisícovka Ukrajinců, ale stejný počet zase přijíždí. Zhruba 50.000 Ukrajinců ČR opustilo. Z toho se podle Rakušana asi polovina vrátila do vlasti a druhá zamířila do jiných zemí, nejčastěji do Německa. Přesnější údaje o tom, kolik uprchlíků v Česku zůstává, by stát mohl zjistit při zápisech do škol.