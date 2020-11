Odpůrci opatření chystají další demonstrace. Dotknou se Prahy i Brna

Ačkoliv nadále platí pravidla pro omezení shromažďování a covid-19 je přes klesající počty nově nakažených nadále hrozbou, odpůrci opatření chystají na 17. listopadu další demonstrace.

Za pražskou demonstrací stojí iniciativa Manifest a skupina Svobodné Česko. Uskuteční se od 16 hodin v centru Prahy a na sociální síti projevily zájem tisíce lidí.

"Je na čase přestat hrát hru na strašení a smrtelné nebezpečí.

Je třeba otevřít širší diskuzi ve společnosti mezi lékaři, ekonomy, právníky, psychology a dalšími odborníky v hledání pravidel, která by vedla k ochraně ohrožených skupin, při zachování prosperity života společnosti jakožto celku," píše na sociální síti autor výzvy, terapeut a kouč Michal Bartoš.

Zakladatel Manifestu David Tesař na svém webu kromě jiného uvádí, že "tristní situace na poli politiky dospěla až k dění v posledních měsících , kdy nám tato menší zla postupně zavádějí novou diktaturu, nový protektorát." Tvrdí také, že lidé jsou okrádáni a šikanováni.

Menší protest se chytá také v Brně, kde se odpůrci sejdou o půl hodiny dříve na Zeleném trhu. Podle informací serveru EuroZprávy.cz by ale na ani jednu demonstraci nemělo dorazit více než několik set lidí.

I tak ale hrozí, že dojde k porušení platných nařízení, která jsou nastavena na sto účastníků ve skupinách po nejvýše dvaceti účastnících při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň dva metry.

Jeden z posledních protestů, který se v Praze uskutečnil, přitom skončil bitkou s policií. Část protestujících z řad fotbalových fanoušků se 18. října pokusila prolomit policejní kordon a na policisty házela pyrotechniku. Policie nasadila vodní dělo a některé z útočníků zadržela.

Nejméně 20 lidí včetně policistů utrpělo zranění. Protestu se podle odhadu pražského magistrátu zúčastnilo zhruba 2000 lidí, ačkoliv povolený počet byl 500. Většina z účastníků neměla roušku. Demonstraci organizoval občanský spolek Hnutí občanské nespokojenosti (HON).

Demonstrovat lze i online

Demonstraci ohlásil i spolek Milion chvilek. Uspořádá ji dnes v podvečer on-line a chce upozornit na kauzy premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle organizátorů česká společnost navíc čelí nejen politické krizi, ale i epidemické a musí se semknout.

Program bude přenášen z pražského Lucerna Music Baru na facebooku a Youtube. Vysílání bude prokládáno výstupy hostů, promluví mimo jiné zástupci opozice. Do programu se mohou zapojit i diváci, kteří budou psát komentáře pod streamovaným videem nebo posílat vzkazy přes sms bránu.

Demonstrace bude podle organizátorů rozdělena do tří tematických bloků. V prvním spolek okomentuje současné problémy, které Česko trápí. Druhá část bude věnována výročí sametové revoluce a v posledním bloku řečníci shrnou, co může česká společnost udělat pro to, aby překonala politickou krizi.

V této části vystoupí i zástupci opozičních stran. Účast podle předsedy spolku Benjamina Rolla potvrdili například předseda hnutí STAN Vít Rakušan, senátorka z ODS Miroslava Němcová a senátor Tomáš Czernin z TOP 09.