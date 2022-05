Odstřihnout se od evropského trhu s elektřinou by byl krok vedle, míní expert

V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost a programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Pokud by Česká republika nespolupracovala s Evropou na trhu s elektřinou, je podle Sedláka otázkou, zda by byla schopna spolupracovat třeba na společných nákupech zemního plynu.

Bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku a bývalý generální ředitel ČEZ Jaroslav Míl v diskuzi uvedl, že doufá ve vládní podporu návrhu zemí jako Francie, Řecko, Španělsko a Itálie, aby se ceny elektrické energie odvíjely od nákladů výrobního energetického mixu v dané zemi. "To je první cesta, kterou bychom se měli vydat," řekl Míl. Není podle něj pravdou, že by takové řešení trvalo dlouho, zálohy za elektřinu by se díky tomu mohly začít snižovat třeba již na podzim.

"Požádaly o to (země) s logikou toho, že ten trh prakticky neexistuje. Je to pseudotrh, který je cenově tažen nahoru naprosto nesmyslnou německou politikou, kde z velmi drahého plynu vyrábíte drahou elektřinu," řekl Míl. ČR podle něj vyveze ročně asi 15 terawatthodin elektrické energie, zbytek se musí spotřebovat v tuzemsku. "Je absurdní, abychom odvíjeli ceny od pseudotrhu na lipské burze," uvedl Míl.

Stát by měl podle Sedláka v nejbližších letech zaměřit na renovace budov, úspory energie a budování obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie. V následujících letech lze těmito kroky podle jeho názoru snížit spotřebu dováženého zemního plynu na polovinu.

Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku je nejvyšší od prosince 1993. Inflace v dubnu zrychlila na 14,2 procenta z březnových 12,7 procenta. V cenách vynakládaných za bydlení meziročně zdražila elektřina o 30,1 procenta, zemní plyn o 44,2 procenta, tuhá paliva o 24,1 procenta a teplo a teplá voda o 17,5 procenta.

Elektřina na středoevropské energetické burze Power Exchange Central Europe (PXE) se nyní podle webu Kurzy.cz obchoduje za zhruba 230 eur (5690 Kč) za megawatthodinu (MWh), před rokem byla cena zhruba 69 eur (1700 Kč) za MWh.

Kvůli extrémnímu růstu cen energií na velkoobchodních trzích skončila v Česku od loňského podzimu zhruba dvacítka dodavatelů. Největší z nich, skupina Bohemia Energy, ukončila činnost v polovině října. Měla asi 900.000 zákazníků. Situaci dále zhoršila válka na Ukrajině. V EU se diskutuje o přerušení dodávek ruské ropy a plynu.